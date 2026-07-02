鴻海除息秀震盪陷貼息 千億現金股利7/31發放
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (2) 日除息，每股配發約 7.17 元現金股利，除息參考價 241 元，雖然受到大盤走弱影響，鴻海今日開低 239 元，但早盤一度翻紅來到 243 元，填息率 27%，隨後又陷入貼息。
鴻海去年稅後純益 1893.54 億元，年增 24%，每股純益 13.61 元，獲利創下歷年新高，股東會通過每股配息 7.2 元。
不過，鴻海日前公告，因發行 110 年度海外第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，致影響致影響流通在外股數總額，每股配發現金股利調整為 7.17179227 元。
觀察鴻海近年填息情況，去年花費 13 天、前年則為 5 天，2023 年來到 168 天，2022 年為 9 天、2021 年則創下當日填息的紀錄。
鴻海在今日除息後，預計 7 月 31 日發放現金股利，總計將發出 1009.31 億元。以公開資訊觀測站資料，鴻海創辦人郭台銘截至 5 月持有約 173.97 萬張鴻海股票估算，可領到約 124.76 億元現金股利。
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