鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-02 12:07

鴻海 (2317-TW) 今 (2) 日除息，每股配發約 7.17 元現金股利，除息參考價 241 元，雖然受到大盤走弱影響，鴻海今日開低 239 元，但早盤一度翻紅來到 243 元，填息率 27%，隨後又陷入貼息。

鴻海除息秀震盪陷貼息 千億現金股利7/31發放。(鉅亨網資料照)

鴻海去年稅後純益 1893.54 億元，年增 24%，每股純益 13.61 元，獲利創下歷年新高，股東會通過每股配息 7.2 元。

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不過，鴻海日前公告，因發行 110 年度海外第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，致影響致影響流通在外股數總額，每股配發現金股利調整為 7.17179227 元。

觀察鴻海近年填息情況，去年花費 13 天、前年則為 5 天，2023 年來到 168 天，2022 年為 9 天、2021 年則創下當日填息的紀錄。