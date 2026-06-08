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〈台股開盤〉狂瀉近2700點失守月線關 千金股最慘48檔有25檔跌停

鉅亨網記者劉玟妤 台北

市場擔憂美國聯準會可能升息，上周五 (5 日) 美股四大指數重摔，台指期盤後暴跌 3006 點，創史上最大跌點，台股今 (8) 日早盤也難逃暴跌命運，以 44507.49 點開低，一度狂瀉近 2700 點，最低跌至 42376.86 點，摜破月線關卡，預估成交量 1.43 兆元。 

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〈台股開盤〉狂瀉近2700點失守月線關 千金股最慘48檔有25檔跌停。(圖：shutterstock)

美股科技股與半導體族群重挫，電子權值股今天一片慘綠，台積電 (2330-TW) 以 2230 元開低，跌逾半根停板，同樣失守月線。另外，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光 (3711-TW) 也都跌逾半根停板，台達電 (2308-TW) 則跌逾 4%。 


千金股今天綠油油，剩 48 檔，盤中一度有 25 檔亮燈跌停，漲多的光聖 (6442-TW)、台燿 (6274-TW)、雍智科技 (6683-TW)、AES-KY(6781-TW)、萬潤 (6187-TW) 等皆亮綠燈。不過川湖 (2059-TW) 萬綠叢中一點紅，逆勢漲停，鎖住 6180 元，排名千金股第 4 名。 

老 AI 族群今天同樣倒一片，電子五哥除廣達跌逾半根停板外，英業達 (2356-TW) 跌逾最為沈重，跌停鎖住 69.2 元，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 跌逾半根停板。 

美股四大指數上周五全面下殺，道瓊指數下跌 695.15 點或 1.35%，收 50866.78 點；那斯達克指數暴跌 1121.53 點或 4.18%，收 25709.43 點；S&P 500 指數下跌 200.57 點或 2.64%，收 7383.74 點；費城半導體指數暴跌 1396.74 點或 10.26%，收 12220.76 點。 


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NASDAQ25709.43-4.18%
道瓊指數50866.78-1.35%
費城半導體12220.76-10.26%
S&P 5007383.82-2.64%
台指期43445-3.94%
聯電122-7.22%
鴻海269-5.45%
仁寶37.65-9.06%
緯創162.5-4.97%
英業達69.2-9.90%
川湖6180+9.96%
萬潤1065-4.91%
AES-KY1035-8.81%
雍智科技1450-9.94%
台燿1450-9.94%
光聖1920-6.57%
台達電2185-5.00%
日月光投控526-8.84%
廣達369-5.51%
聯發科4040-6.05%
台積電2300-2.75%
和碩91.1-5.99%

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