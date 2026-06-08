〈台股開盤〉狂瀉近2700點失守月線關 千金股最慘48檔有25檔跌停

市場擔憂美國聯準會可能升息，上周五 (5 日) 美股四大指數重摔， 台指期 盤後暴跌 3006 點，創史上最大跌點，台股今 (8) 日早盤也難逃暴跌命運，以 44507.49 點開低，一度狂瀉近 2700 點，最低跌至 42376.86 點，摜破月線關卡，預估成交量 1.43 兆元。

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美股四大指數上周五全面下殺，道瓊指數下跌 695.15 點或 1.35%，收 50866.78 點；那斯達克指數暴跌 1121.53 點或 4.18%，收 25709.43 點；S&P 500 指數下跌 200.57 點或 2.64%，收 7383.74 點；費城半導體指數暴跌 1396.74 點或 10.26%，收 12220.76 點。