〈台股開盤〉狂瀉近2700點失守月線關 千金股最慘48檔有25檔跌停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
市場擔憂美國聯準會可能升息，上周五 (5 日) 美股四大指數重摔，台指期盤後暴跌 3006 點，創史上最大跌點，台股今 (8) 日早盤也難逃暴跌命運，以 44507.49 點開低，一度狂瀉近 2700 點，最低跌至 42376.86 點，摜破月線關卡，預估成交量 1.43 兆元。
美股科技股與半導體族群重挫，電子權值股今天一片慘綠，台積電 (2330-TW) 以 2230 元開低，跌逾半根停板，同樣失守月線。另外，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光 (3711-TW) 也都跌逾半根停板，台達電 (2308-TW) 則跌逾 4%。
千金股今天綠油油，剩 48 檔，盤中一度有 25 檔亮燈跌停，漲多的光聖 (6442-TW)、台燿 (6274-TW)、雍智科技 (6683-TW)、AES-KY(6781-TW)、萬潤 (6187-TW) 等皆亮綠燈。不過川湖 (2059-TW) 萬綠叢中一點紅，逆勢漲停，鎖住 6180 元，排名千金股第 4 名。
老 AI 族群今天同樣倒一片，電子五哥除廣達跌逾半根停板外，英業達 (2356-TW) 跌逾最為沈重，跌停鎖住 69.2 元，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 跌逾半根停板。
美股四大指數上周五全面下殺，道瓊指數下跌 695.15 點或 1.35%，收 50866.78 點；那斯達克指數暴跌 1121.53 點或 4.18%，收 25709.43 點；S&P 500 指數下跌 200.57 點或 2.64%，收 7383.74 點；費城半導體指數暴跌 1396.74 點或 10.26%，收 12220.76 點。
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