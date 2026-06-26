鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-26 12:42

訊芯 - KY(6451-TW) 今 (26) 日召開股東會，總經理徐文一表示，越南新廠的效益今年底開始逐步發酵，明年量產帶來的效益更顯著，且為因應客戶需求，預計今、明兩年將大投資，資本支出合計總額達 40 至 50 億元，展望今年營運，公司預期營收可望有雙位數成長，明年成長幅度有機會更高。

訊芯-KY今日舉辦股東會，右至左為訊芯-KY董事長蔣尚義、總經理徐文一。(鉅亨網記者魏志豪攝)

資本支出方面，徐文一預計，今年與明年合計投資金額約莫 40 至 50 億元，主要投入 CPO 自動化生產線與先進封裝。下一階段產品如 OCS 也正在加緊投入，因此資本支出重點會集中在 CPO、OCS 與相關先進封裝產能。

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徐文一指出，CPO 目前正在量產良率提升階段，102.4T 產品若要被更多資料中心客戶接受，關鍵在於量產能力、良率與穩定性。因此，公司將透過自動化產線與先進封裝投資，提高產品量產效率，並支撐後續 800G、1.6T、NPO 與 OCS 需求。

就廠區規劃來看，訊芯 - KY 今年將在越南完成新一輪產能部署，主要聚焦高階 transceiver 產品，包括 800G、1.6T、NPO 等。同時，部分 SiP、IPM 模組相關產品也會在越南開始生產，這些產品均與全球第一線客戶合作，預計今年底完成擴產部署後，明年開始進入量產。

徐文一補充，近年科技產業受地緣政治影響明顯，企業因客戶要求而前往海外設廠，對公司而言並非單純正面的投資。若是基於自身成長需求而建廠，投資將帶來未來效益；但若因客戶要求進行供應鏈移轉，初期投入與過渡成本勢必會對財務表現造成壓力。

董事長蔣尚義坦言，越南廠是在客戶要求下必須推進的布局，因此新廠初期對公司獲利率會有一定壓力，類似台積電海外建廠初期也會經歷一至兩年獲利率下滑，之後再逐步爬升。訊芯 - KY 並非因為有更多閒置資源而設廠，而是原有客戶需求推動公司必須在越南建立新產能。

訊芯 - KY 越南廠去年開始準備營運，但從 NPI 到最終產品認證，約需接近一年的時間。由於越南在語言、人員訓練、文件轉換與生產管理上，與台灣、中國大陸都有差異，公司投入大量時間與資源進行調整，因此去年與今年相對辛苦，但預期明年開始可以看到成果。

他也以 2022 年河內第一座廠為例，當時因大客戶要求建立非中生產基地，公司在越南租廠並快速建置無塵室，約 3 個月完成基礎建設，之後花了一年半時間，將產品良率拉升至接近中國廠水準。公司認為，越南工程師與作業員對半導體產業具高度企圖心，工作態度勤奮，人才招募目前並不是問題。

訊芯 - KY 也表示，未來不排除前往其他海外地區設廠，包括馬來西亞、新加坡等地，但前提是客戶有明確需求，且當地政府或營運環境能提供更佳條件，包括成本、效率、人才與客戶銷售支援等。若海外設廠能對公司與客戶更有幫助，訊芯會持續評估相關可能性。