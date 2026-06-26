三陽董座：今年經營求穩 目標維持國內機車市占第一

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-26 11:57

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (26) 日召開股東常會，董事長吳清源表示，今年全年經營主軸為「穩」，以「穩中求進」作為經營原則，經營目標是維持台灣機車市場市占和心占第一。

三陽今日召開股東常會。(圖：三陽提供)

三陽於會中承認 2025 年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利 3 元。

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三陽去年合併營收 626.32 億元，年減少 4.56%，營業利益 54.47 億元，年減 6.98%，稅後純益 45.33 億元，年減 4.97%，每股純益 (EPS)5.78 元。

吳清源表示，去年在台灣全年銷售 313,502 台，年增 5,665 台，市占率 44.3%，創成立以來市占率最高紀錄，同時，外銷市場也克服國際局勢及區域經濟放緩挑戰，全年銷售成長超過 8%。

展望今年，吳清源指出，以「穩中求進」為經營原則，經營目標包括維持台灣機車市場市占與心占第一、全球機車年銷售突破 75 萬台。

而在四輪事業方面，三陽轉投資南陽今年規劃每季推出新車，包括第一季 INSTER 電動車、第二季 PALISADE、第三季 STARIA 油電車型及第四季全新國產車款。

本次股東常會也順利完成董事全面改選。新任董事當選名單包括吳清源、吳麗珠 (千景投資)、姜禮禧 (千景投資)、吳奕成 (千景投資)、黃裕昌 (兆耀投資)、張德清 (兆耀投資) 和田人豪 (兆耀投資)，而獨立董事分別由施中川、陳富煒、洪大明和魏興海當選。