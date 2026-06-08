鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-08 19:14

材料 - KY(4763-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收為 9.52 億元，較上月成長 8.48%，年減 22.69%，累計 2026 年 1-5 月合併營收為 45.41 億元，年減 34.06%。

材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)

材料 - KY 表示，目前產業仍處於庫存去化階段，部分客戶採取較為審慎的拉貨策略，對短期出貨動能造成影響。隨著市場庫存逐步消化，預期後續需求回補動能將逐漸釋出。同時，持續與客戶優化交期管理機制，強化供應鏈協同效率，以掌握未來訂單回溫契機。

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面對全球貿易爭端與產業變化，濟南大自然新材料持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。同時，濟南大自然新材料持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，以提升產品附加價值並強化市場競爭優勢。

在產品布局方面，濟南大自然新材料除持續深耕醋酸纖維絲束核心業務外，亦積極拓展高附加價值產品，包括加熱不燃燒菸（HNB）專用濾嘴絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布材料及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品領域，以掌握新型菸草產品快速成長所帶來的市場機會。