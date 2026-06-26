鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-26 08:24

去年 2 月，在白宮橢圓形辦公室，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基爆發激烈衝突，川普那句「你無牌可打」一度令澤倫斯基尷尬不已。

時過境遷，川普如今改口，稱澤倫斯基在對抗俄軍的衝突中表現「可圈可點」。

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「他表現得相當不錯，至少他穩住了陣腳。雖然雙方都有很多傷亡，但我認為他做得很好。」川普 24 日（周四）在白宮面對記者談及澤倫斯基時說道。

《法新社》指出，烏克蘭在戰場上的表現似乎日益穩健，但其城市仍是俄羅斯襲擊的目標。目前這場俄烏衝突持續的時間已超過了第一次世界大戰。

據《路透社》25 日報導，澤倫斯基在前一天晚間的講話中表示，烏克蘭將對俄羅斯用於軍事衝突的設施發動先發制人攻擊。基輔正擴大對俄羅斯能源基礎設施的襲擊，逼迫莫斯科談判。

烏克蘭 24 日出動的無人機導致克里米亞最大城市停電，烏軍並襲擊了俄羅斯中部和南部的設施。隨著基輔持續打擊煉油廠和能源資產，俄羅斯的燃料危機進一步加劇。

業界人士透露，莫斯科煉油廠在遭烏克蘭無人機攻擊後，至少會停產六個月，將進一步加劇俄羅斯面臨的燃料短缺問題。

當地時間 6 月 24 日公布的一份罕見官方數據顯示，俄羅斯 5 月石油產品和焦炭產量較去年同期下降 13.5%，降幅進一步擴大。