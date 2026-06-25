鉅亨速報 - Factset 最新調查：Protagonist Therapeutics Inc(PTGX-US)EPS預估下修至4.51元，預估目標價為118.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Protagonist Therapeutics Inc(PTGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.63元下修至4.51元，其中最高估值5.64元，最低估值-1元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.64(5.64)
|2.01
|2.23
|4.7
|最低值
|-1(-1)
|-2.75
|-0.89
|0.56
|平均值
|3.98(4.03)
|-0.91
|0.71
|2.68
|中位數
|4.51(4.63)
|-0.82
|1.15
|2.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.74億
|2.62億
|4.22億
|6.08億
|最低值
|1.29億
|5,400萬
|1.82億
|3.02億
|平均值
|5.04億
|1.51億
|2.92億
|4.41億
|中位數
|5.41億
|1.41億
|3.07億
|4.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.71
|-2.60
|-1.39
|4.23
|-2.05
|營業收入
|2,736萬
|2,658萬
|6,000萬
|4.34億
|4,602萬
詳細資訊請看美股內頁：
Protagonist Therapeutics Inc(PTGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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