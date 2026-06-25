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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Protagonist Therapeutics Inc(PTGX-US)EPS預估下修至4.51元，預估目標價為118.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Protagonist Therapeutics Inc(PTGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.63元下修至4.51元，其中最高估值5.64元，最低估值-1元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.64(5.64)2.012.234.7
最低值-1(-1)-2.75-0.890.56
平均值3.98(4.03)-0.910.712.68
中位數4.51(4.63)-0.821.152.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.74億2.62億4.22億6.08億
最低值1.29億5,400萬1.82億3.02億
平均值5.04億1.51億2.92億4.41億
中位數5.41億1.41億3.07億4.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.71-2.60-1.394.23-2.05
營業收入2,736萬2,658萬6,000萬4.34億4,602萬

詳細資訊請看美股內頁：
Protagonist Therapeutics Inc(PTGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPTGX

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