〈台股盤後〉台積電尾盤遭狙擊摜至平盤 漲點收斂至211點 堅守4萬6大關
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (25) 日受惠美光、高通財報亮眼，加上記憶體、ABF 載板及被動元件族群的強勢表態下，開盤一度大漲近 750 點、攻上達 46,785 點，觸及 5 日線，但尾盤台積電 (2330-TW) 遭摜壓 30 元至平盤，指數漲點收斂至 211.66 點或 0.46% ，以 46,255.26 點作收，成交量為 1.3 兆元略低於昨日。
觀察權值股表現部分，台積電開高震盪，最後一盤遭賣 11,628 張，股價收平盤價 2,390 元，日 K 連收 3 黑；鴻海 (2317-TW) 早盤一度大漲 2%，同是最後一盤遭大賣 6,250 張，收漲 0.59%；聯發科 (2454-TW) 漲 0.58%、日月光投控 (3711-TW) 下跌 1.84%、健策 (3653-TW) 重挫 6.87%、廣達 (2382-TW) 跌 1.48%，大立光 (3008-TW) 大漲半根停板。
受惠記憶體大廠美光科技財報亮眼，營收及盈餘皆優於原先預期，也釋出記憶體晶片吃緊將延續至 2027 年後的訊號，帶旺記憶體族群的南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2408-TW) 漲逾 7% 以上。
此外，高通財報佳，也帶動 ABF 載板四雄在外資報告看好下，目標價均提高至千元以上，包括景碩 (3189-TW) 漲停，南電 (8046-TW) 及欣興 (30378-TW) 不僅亮燈漲停也雙雙攻上千元大關，臻鼎 - KY(4958-TW) 漲 2.56%。
受惠太陽誘電飆漲，漲價題材挹注，被動元件族群今日滿血復活強漲 包括龍頭股國巨 (2327-TW) 大漲 7%，華容 (5328-TW)、力隆電 (2472-TW)、千如 (3236 -TW)、九豪 (6127-TW) 則是齊嗨飆上漲停板。
分析師表示，今日指數高點碰到 5 日線後有壓，短線投資人資金可先行獲利為安，在長線部分因為外資在期貨正價差仍大，預估外資期貨空單若可以下降到 5 萬口以下，對台股下跌的壓力得以舒緩。另因資金流動題材快速下，投資人可聚焦基金面強勁及產業前景的成長題材股。
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