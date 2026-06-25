鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-25 14:44

台股今 (25) 日受惠美光、高通財報亮眼，加上記憶體、ABF 載板及被動元件族群的強勢表態下，開盤一度大漲近 750 點、攻上達 46,785 點，觸及 5 日線，但尾盤台積電 (2330-TW) 遭摜壓 30 元至平盤，指數漲點收斂至 211.66 點或 0.46% ，以 46,255.26 點作收，成交量為 1.3 兆元略低於昨日。

〈台股盤後〉台積電尾盤遭狙擊摜至平盤 漲點收斂至211點 堅守4萬6大關。(鉅亨網資料照)

觀察權值股表現部分，台積電開高震盪，最後一盤遭賣 11,628 張，股價收平盤價 2,390 元，日 K 連收 3 黑；鴻海 (2317-TW) 早盤一度大漲 2%，同是最後一盤遭大賣 6,250 張，收漲 0.59%；聯發科 (2454-TW) 漲 0.58%、日月光投控 (3711-TW) 下跌 1.84%、健策 (3653-TW) 重挫 6.87%、廣達 (2382-TW) 跌 1.48%，大立光 (3008-TW) 大漲半根停板。

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