鉅亨網記者黃皓宸 台北
交通部觀光署看準澳紐市場強勁復甦動能，於 6 月 17 日至今 (25) 日，攜手旅行社、飯店、航空公司及文化團體等，前往澳洲雪梨、墨爾本及紐西蘭奧克蘭舉辦三場「台灣觀光推廣會」，以「台灣不打烊」為主題，向澳紐展現台灣安全、便利且多元的旅遊魅力，三場共累計吸引超過 300 位澳紐旅遊業者參與，透過 B2B 交流與沉浸式文化體驗，深化台灣旅遊產品於當地市場開發與銷售。
據市場觀察，去 (2025) 年澳洲出境旅遊人次已恢復至疫情前 104%，紐西蘭亦回升至 101%，整體動能穩健成長，在競爭激烈的亞太旅遊版圖中，台灣憑藉兼具安全、便利、豐富自然景觀與多元文化的優勢，展現高度差異化競爭力與發展潛力。
觀光署統計，2025 年澳洲來台旅客達 125,288 人次，較 2024 年成長 11.32%，以觀光為目的之旅客更大幅成長 16.63%；紐西蘭來台旅客則為 18,242 人次、成長 6.97%，觀光客源亦增加 10.4%。
觀光署指出，目前台灣與澳紐間每周有 21 班直航航班，往返便利性持續提升，澳紐旅客偏好文化深度與美食探索，台灣的民俗底蘊、特色料理及友善氛圍，正是其重要吸引力所在。
本次觀光署推活動主題「台灣不打烊」，以全天候旅遊體驗為核心，傳達台灣從早到晚 24 小時、一年四季皆精彩的旅遊目的地特色，從清晨市場與早餐文化，到夜市小吃、米其林美食與都會夜生活，串聯出多元且豐富的旅遊樣貌。
在商務推廣方面，強化 B2B 媒合機制，三場推廣會廣納澳紐指標性大型線上旅行社 (OTA)、獨立與連鎖代理商、出境與地接業者、觀光協會及專業旅遊產業媒體。
為提升交流深度，此次於活動前規劃一對一商務洽談時段，透過直接對接當地產品經理人，建立高效媒合平台，聚焦行程開發、主題產品設計及通路合作等面向，促進實質商機轉化，並進一步擴大台灣旅遊產品於當地市場之能見度與通路覆蓋。
觀光署指出，透過此次澳紐市場的深度對接，除穩固既有合作基礎外，也為後續產品開發與通路拓展注入新動能，深化並落實在地化行銷策略，進一步鞏固台灣在亞太旅遊市場的品牌定位與影響力，期盼吸引更多澳紐旅客親身體驗這座島嶼全天候不間斷的魅力與款待。
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