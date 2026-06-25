鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-25 16:25

交通部觀光署看準澳紐市場強勁復甦動能，於 6 月 17 日至今 (25) 日，攜手旅行社、飯店、航空公司及文化團體等，前往澳洲雪梨、墨爾本及紐西蘭奧克蘭舉辦三場「台灣觀光推廣會」，以「台灣不打烊」為主題，向澳紐展現台灣安全、便利且多元的旅遊魅力，三場共累計吸引超過 300 位澳紐旅遊業者參與，透過 B2B 交流與沉浸式文化體驗，深化台灣旅遊產品於當地市場開發與銷售。

據市場觀察，去 (2025) 年澳洲出境旅遊人次已恢復至疫情前 104%，紐西蘭亦回升至 101%，整體動能穩健成長，在競爭激烈的亞太旅遊版圖中，台灣憑藉兼具安全、便利、豐富自然景觀與多元文化的優勢，展現高度差異化競爭力與發展潛力。

‌



觀光署統計，2025 年澳洲來台旅客達 125,288 人次，較 2024 年成長 11.32%，以觀光為目的之旅客更大幅成長 16.63%；紐西蘭來台旅客則為 18,242 人次、成長 6.97%，觀光客源亦增加 10.4%。

觀光署指出，目前台灣與澳紐間每周有 21 班直航航班，往返便利性持續提升，澳紐旅客偏好文化深度與美食探索，台灣的民俗底蘊、特色料理及友善氛圍，正是其重要吸引力所在。

本次觀光署推活動主題「台灣不打烊」，以全天候旅遊體驗為核心，傳達台灣從早到晚 24 小時、一年四季皆精彩的旅遊目的地特色，從清晨市場與早餐文化，到夜市小吃、米其林美食與都會夜生活，串聯出多元且豐富的旅遊樣貌。

在商務推廣方面，強化 B2B 媒合機制，三場推廣會廣納澳紐指標性大型線上旅行社 (OTA)、獨立與連鎖代理商、出境與地接業者、觀光協會及專業旅遊產業媒體。

為提升交流深度，此次於活動前規劃一對一商務洽談時段，透過直接對接當地產品經理人，建立高效媒合平台，聚焦行程開發、主題產品設計及通路合作等面向，促進實質商機轉化，並進一步擴大台灣旅遊產品於當地市場之能見度與通路覆蓋。