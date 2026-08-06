鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過16.52億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%

鉅亨網新聞中心 2026-08-06 10:15

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：Hashflow(HFT)24小時跌幅61.6%；DODO(DODO)24小時跌幅54.9%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

‌



近一週漲幅：Lido DAO(LDO)近一週漲幅20.3%；BounceBit(BB)近一週漲幅12.9%；STORJ(STORJ)近一週漲幅9.92%。