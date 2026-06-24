合庫銀行總經理王淑芳獲頒金融服務類「國家磐石關懷獎章」，全國中小企業總會昨 (23) 日表揚合庫銀行持續深化中小企業金融服務，積極配合政府政策推動數位轉型、淨零轉型及產業升級，以金融專業支持實體經濟發展，充分展現公股銀行的重要使命。

有鑑於中小企業是台灣經濟發展的重要基石，合庫銀行長期扮演企業最佳金融夥伴角色，透過多元融資方案及專業金融服務，協助企業提升競爭力與經營韌性。近年來積極推動「低碳智慧納管貸款」、「中小微企業多元發展專案貸款」等政策性融資措施，協助企業因應數位轉型及淨零轉型需求，成為企業的重要後盾，並憑藉卓越成果榮獲金融監督管理委員會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」20 週年成果績優銀行以及第十二屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳中小企業金融獎特優」肯定。