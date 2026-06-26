鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-26 18:37

為響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，滿足高資產客戶對跨市場資產配置的需求，台北富邦銀行今 (26) 日攜手全球領先資產管理公司—威靈頓資產管理(Wellington Management)，推出亞資中心專屬避險基金，為高資產客群提供更多元的投資選擇。

隨著當前市場變動加劇，傳統股債資產相關性升高，市場波動對投資組合的影響更為顯著。避險基金能透過多空操作、市場中性等策略，在靈活掌握市場機會、追求超額報酬的同時，還能保持較低的市場連動性，有助於在震盪格局中平衡投組風險，提升整體抗波動能力，成為高資產客戶追求資產成長的重要工具。

‌



北富銀表示，此次在亞資中心政策支持下，北富銀與國際頂尖資產管理團隊合作，領先業界在另類投資領域內延伸商品的範疇，除了提供客戶具成長潛力的新投資選項外，也希望能藉此商品的引進逐步與區域金融中心靠攏，增進亞資專區國際的能見度與競爭力。

威靈頓成立於 1928 年，擁有近百年投資經驗，管理資產規模達 1.3 兆美元，旗下集結超過 800 位投資專家，致力於由下而上的基本面研究發掘獨特的投資機會。在避險基金方面，威靈頓更擁有逾 30 年的投資經驗，歷經多次景氣循環考驗，在不同市場環境中展現卓越的投資成果，為投資者創造長期回報。