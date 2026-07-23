台股

打造4個90分鐘環島鐵路網 卓揆拍板高鐵延伸宜蘭段60.6公里

鉅亨網記者張韶雯 台北

​行政院長卓榮泰今 (23) 日於行政院會聽取交通部報告後表示，2026 年高鐵、台鐵與捷運合計平均日運量已達 352.4 萬人次。為落實均衡台灣理念，政府提出 4 個 90 分鐘環島高效鐵路網願景，包含台北到高雄 90 分鐘、高雄到台南及台東 90 分鐘、台東到花蓮 90 分鐘，以及花蓮到台北 90 分鐘，打造循環運輸動脈並強化交通韌性。

cover image of news article
打造4個90分鐘環島鐵路網 卓揆拍板高鐵延伸宜蘭段60.6公里。（鉅亨網資料照）

​行政院正式核定高鐵延伸宜蘭計畫，該計畫已順利通過環評，全長 60.6 公里，將成為東部高鐵第一站。此舉不僅能有效緩解國道 5 號長年壅塞問題，更為長期倚賴台鐵的東部地區新增高鐵選項，大幅提升北宜間往來便利度與東台灣鐵道運輸量能，成為強化東部交通韌性的新起點。


​高鐵延伸屏東計畫已於 2024 年 12 月確定採用高雄方案，路線自高鐵左營站經高雄車站延伸至屏東六塊厝，全長約 26.2 公里。行政院目標爭取在 2027 年通過環評並加速推動，以串聯屏東科學園區、科技產業園區及周邊重大建設。
​針對全長 140.7 公里的南迴鐵路，目前單軌路段仍有 44 公里瓶頸區間。行政院已於 2025 年 12 月底核定可行性研究，預計 2026 年 9 月啟動綜合規劃，全力推進台鐵南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫。

​花東地區方面，行政院於 2026 年 3 月核定花東鐵路雙軌電氣化修正計畫，針對花蓮至台東知本站間 112.6 公里單軌路段進行雙軌化，採取三階段陸續通車，大幅提升花東縱谷運能。

​卓榮泰於會中感性分享，其祖父與父親皆為台鐵員工，自己出生於台鐵淡水線沿線，從小伴隨火車聲成長。從昔日台鐵轉型為台北捷運，到高鐵開啟西部一日生活圈，台灣軌道發展歷程成果斐然。他指示交通部與相關部會持續推進環島高效鐵路網，加強社會溝通，落實均衡台灣目標。


文章標籤

行政院交通部卓榮泰環島鐵路網高鐵宜蘭高鐵延伸段東台灣捷運鐵路

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty