鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-23 15:56

​行政院長卓榮泰今 (23) 日於行政院會聽取交通部報告後表示，2026 年高鐵、台鐵與捷運合計平均日運量已達 352.4 萬人次。為落實均衡台灣理念，政府提出 4 個 90 分鐘環島高效鐵路網願景，包含台北到高雄 90 分鐘、高雄到台南及台東 90 分鐘、台東到花蓮 90 分鐘，以及花蓮到台北 90 分鐘，打造循環運輸動脈並強化交通韌性。

打造4個90分鐘環島鐵路網 卓揆拍板高鐵延伸宜蘭段60.6公里。（鉅亨網資料照）

​行政院正式核定高鐵延伸宜蘭計畫，該計畫已順利通過環評，全長 60.6 公里，將成為東部高鐵第一站。此舉不僅能有效緩解國道 5 號長年壅塞問題，更為長期倚賴台鐵的東部地區新增高鐵選項，大幅提升北宜間往來便利度與東台灣鐵道運輸量能，成為強化東部交通韌性的新起點。

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​高鐵延伸屏東計畫已於 2024 年 12 月確定採用高雄方案，路線自高鐵左營站經高雄車站延伸至屏東六塊厝，全長約 26.2 公里。行政院目標爭取在 2027 年通過環評並加速推動，以串聯屏東科學園區、科技產業園區及周邊重大建設。

​針對全長 140.7 公里的南迴鐵路，目前單軌路段仍有 44 公里瓶頸區間。行政院已於 2025 年 12 月底核定可行性研究，預計 2026 年 9 月啟動綜合規劃，全力推進台鐵南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫。

​花東地區方面，行政院於 2026 年 3 月核定花東鐵路雙軌電氣化修正計畫，針對花蓮至台東知本站間 112.6 公里單軌路段進行雙軌化，採取三階段陸續通車，大幅提升花東縱谷運能。