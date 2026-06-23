鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-23 19:20

台股今 (23) 日開高攻上 48000 點大關創新高後隨即震盪走跌，日韓股市跳水重挫，亞幣也普遍走弱，新台幣兌美元一度翻黑下探 31.68 元，但在央行出手穩匯下，終場驚險翻升，收在 31.625 元、微升 0.6 分，中止連三貶，台北與元太外匯總成交值放大至 28.385 億美元。

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新台幣兌美元今天開盤價為 31.66 元，盤中最高升抵 31.58 元，但隨著股市跌幅擴大，外資也轉向匯出，使得新台幣匯率最低下探 31.68 元，尾盤在央行調節下，以近乎平盤 31.625 元微升作收。

主要亞幣今天互有升貶，根據央行統計，日元升值 0.17%，主要受到當局可能進場干預匯市影響，新台幣小幅走升，韓元呈現平盤整理，人民幣與星幣則同步貶值 0.16%。