鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (23) 日開高攻上 48000 點大關創新高後隨即震盪走跌，日韓股市跳水重挫，亞幣也普遍走弱，新台幣兌美元一度翻黑下探 31.68 元，但在央行出手穩匯下，終場驚險翻升，收在 31.625 元、微升 0.6 分，中止連三貶，台北與元太外匯總成交值放大至 28.385 億美元。
儘管中東地緣政治緊張局勢有所緩解，市場對原油供應中斷的擔憂降溫，導致國際油價承壓並持續重挫。然而，能源成本的回落並未完全平息通膨隱憂，隨著近期經濟數據展現韌性，市場對於聯準會 (Fed) 維持高利率更久甚至進一步升息的預期再度升溫。在美債殖利率攀升與避險資金回流的雙重提振下，帶動美元指數續揚，壓抑非美貨幣表現。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.66 元，盤中最高升抵 31.58 元，但隨著股市跌幅擴大，外資也轉向匯出，使得新台幣匯率最低下探 31.68 元，尾盤在央行調節下，以近乎平盤 31.625 元微升作收。
主要亞幣今天互有升貶，根據央行統計，日元升值 0.17%，主要受到當局可能進場干預匯市影響，新台幣小幅走升，韓元呈現平盤整理，人民幣與星幣則同步貶值 0.16%。
韓股今天暴跌觸發熔斷機制，日經指數同步重挫 3.55%，而台股早盤衝高至 48218.87 點歷史新高後，賣壓隨之出籠，終場收在最低點 47100.65 點，下跌 640.86 點。外資賣超約 386 億元。
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