鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-24 11:08

104 人力銀行（3130-TW）旗下「104 學習」今 (24) 日發布《104 AI 人才趨勢報告》，2026 年企業每月平均招募 AI 人才高達 10 萬人，其中非工程職的需求急起直追，專案或產品管理、業務銷售等職缺的 AI 月均工作機會在 5 年內成長超過 200% 。報告指出，具備流程自動化、機器學習演算法與自然語言處理等關鍵硬技能的人才，不僅有望實現年薪翻倍，在職涯起步階段更能握有顯著的薪資溢價優勢 。在 30 歲以下、年資未滿 5 年的職場青年中，具備 AI 技能者的月薪顯著高於同職類中位數，其中財務會計起薪溢價高達 69% 最為顯著。

市場對於 AI 人才的渴求正迎來爆發式成長，近 5 年 AI 人才需求成長 97.6%，遠高於整體招募市場同期的 22.9% 。在 2026 年平均每月招募的職類中，軟體工程類以 1.7 萬人居冠，工程研發 1 萬人居次，操作技術類 8,000 人位居第三 。若從 5 年內的增幅觀察，非技術職的成長力道最為驚人，專案與產品管理類從 2022 年的 951 人，大幅增長到 2026 年的 3,453 人，增幅高達 263.1% 奪冠；業務銷售類則從 1,801 人成長至 6,263 人，以 247.8% 的增幅居次；行銷類也從 2,270 人增加到 6,023 人，成長 165.4% 排名第三 。

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104 人力銀行總經理陳嵩榮表示，這顯示企業正全面推進智慧化，非工程職運用 AI 已是勢不可擋的趨勢 。

在各職類的工作機會中，需要 AI 專業技能的比例也重新定義了傳統職缺 。非技術職中，以製程規劃類的工作機會 AI 化比例最高，高達 36.4% 需要 AI 專業，主因是企業積極推進智慧工廠，期盼透過流程自動化來提升生產效率與良率 。此外，學術研究類因需要 AI 輔注文獻蒐集與統計分析，有 33.7% 需要 AI 專業；品保與品管類為了結合 AI 提升檢測效率，亦有 28% 的要求 。在產業分布方面，需要 AI 專業工作者的產業仍高度集中在科技相關領域，前三名分別為軟體網路業的 28.5%、電腦及消費性電子製造業的 27.6%，以及半導體業的 23.9% 。

面對企業對 AI 能力的高度重視，職場工作者在技能與工具的準備上必須精準對接 。報告顯示，AI 職缺最常要求的四大硬技能依序為流程自動化（近 5 年成長 233%）、機器學習演算法（近 5 年成長 64%）、自然語言處理（近 5 年成長 147%）及預測分析（近 5 年成長 168%） 。而在工具應用上，LLM 已成為職場必備夥伴，企業最期待求職者會使用的工具前三名為 ChatGPT、PyTorch 與 Gemini 。在專業認證部分，國家級的「iPAS+ AI 應用規劃師」已成為企業評估數位轉型人才的標準，而針對製造業自動化場景的「機器人工程師證照」，則是識別硬體整合型 AI 人才的重要指標 。

緯育 TibaMe 總經理陳鴻志強調，AI 已從加分項演變為不可或缺的「標配」，學習核心應從掌握單一工具轉向打通完整的應用情境 。中央大學資管系兼任助理教授劉書銘也指出，AI 技術變化迅速，善用 AI 的人將重新定義競爭力 。從實際案例來看，AI 技能確實為職涯帶來強大的鍍金效果，半導體業的 AI 研發工程師憑藉 LLM 整合與領導力等關鍵能力，年資 7 年年薪已突 300 萬元 ；有產品經理花 4 年學習數據預測模型轉型為 AI 產品經理，年薪從 70 萬元翻倍成長至 140 萬元 。