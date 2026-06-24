SpaceX跌破IPO開盤價後翻紅 終結三連黑 市值守住2兆美元

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-24 08:10

在連續三個交易日重挫後，SpaceX (SPCX-US) 週二 (23 日) 終於止跌回穩，盤中雖一度跌破上市首日開盤價，但尾盤在買盤湧入下豬羊變色，終場驚險收紅 0.98% 至每股 156.11 美元，結束連三跌走勢。

SpaceX止血反彈 收漲近1% (圖：shutterstock)

SpaceX 股價近期面臨沉重賣壓，週一單日暴跌 16%，創上市以來最大跌幅，前兩個交易日也分別下跌 3.6% 與 5%，三天累計跌幅接近 24%。

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週二開盤後不久，SpaceX 股價一度跌破 150 美元，低於 6 月 12 日掛牌首筆成交價，也使公司市值短暫跌破 2 兆美元大關。不過隨著低接買盤進場，股價逐步收復失土並由黑翻紅。

由馬斯克 (Elon Musk) 領導的 SpaceX 於 6 月 12 日完成創紀錄 IPO，上市初期受到市場熱烈追捧，股價曾較發行價大漲逾 50%，市值一度超越亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US)。然而隨著市場情緒降溫，加上獲利了結賣壓出籠，股價近期快速回吐漲幅。

基本面方面，SpaceX 週一宣布發行優先無擔保債券 (Senior Unsecured Notes)，並揭露截至 6 月 19 日止，公司持有現金及約當現金達 1,008 億美元，凸顯其充裕的資金實力。

此外，SpaceX 同時宣布與開源 AI 新創公司 Reflection 達成大型算力合作協議，將提供對方使用其超級運算平台「Colossus」的資源，進一步擴大公司在人工智慧基礎設施市場的布局。

SpaceX 自上市以來一直是市場最受矚目的熱門個股之一，股價曾較 IPO 發行價飆升超過五成。然而近期科技股漲勢降溫，加上市場開始重新檢視 AI 題材的估值合理性，也讓 SpaceX 面臨更大的獲利回吐壓力。