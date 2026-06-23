鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-23 20:05

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 發表兩款全新嵌入式 AI 系統新品，搭載輝達 (NVDA-US)NVIDIA Jetson Orin NX 模組，並全面支援 Super Mode 效能極致化技術，因應 AIoT、工業自動化與自主移動機器人 (AMR) 需求。

研揚發表嵌入式系統新品 支援Super Mode聚焦高效AI邊緣運算。(圖：研揚)

此次研揚推出兩款產品分別為：BOXER-8651AI-PLUS 與 BOXER-8652AI-PLUS；連同於 2026 年 2 月先行推出的 BOXER-8653AI-PLUS，研揚已正式完成整個 BOXER-865xAI-PLUS 系列的產品佈局。

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研揚表示，BOXER-865xAI-PLUS 系列旨在為各行各業提供更先進的軟體堆疊、更具彈性的功耗配置，以及透過 NVIDIA JetPack 6.2 SDK 提供的 Super Mode 效能優化，使系統能展現高達 157 TOPS 的 AI 算力。

而 BOXER-8651AI-PLUS 專為空間受限但需高效 AI 推論能力的環境而設計，例如智慧建築管理與零售業中的 AIoT 節點，BOXER-8652AI-PLUS，定位於自主 AMR 等工業級 AI 應用，適合用於工廠端大規模部署與管理 AMR 車隊。