鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠研揚 (6579-TW) 發表兩款全新嵌入式 AI 系統新品，搭載輝達 (NVDA-US)NVIDIA Jetson Orin NX 模組，並全面支援 Super Mode 效能極致化技術，因應 AIoT、工業自動化與自主移動機器人 (AMR) 需求。
此次研揚推出兩款產品分別為：BOXER-8651AI-PLUS 與 BOXER-8652AI-PLUS；連同於 2026 年 2 月先行推出的 BOXER-8653AI-PLUS，研揚已正式完成整個 BOXER-865xAI-PLUS 系列的產品佈局。
研揚表示，BOXER-865xAI-PLUS 系列旨在為各行各業提供更先進的軟體堆疊、更具彈性的功耗配置，以及透過 NVIDIA JetPack 6.2 SDK 提供的 Super Mode 效能優化，使系統能展現高達 157 TOPS 的 AI 算力。
而 BOXER-8651AI-PLUS 專為空間受限但需高效 AI 推論能力的環境而設計，例如智慧建築管理與零售業中的 AIoT 節點，BOXER-8652AI-PLUS，定位於自主 AMR 等工業級 AI 應用，適合用於工廠端大規模部署與管理 AMR 車隊。
BOXER-8653AI-PLUS 是系列中功能最完備的型號，配備 4 組獨立的 PoE LAN 連接埠，將其主攻智慧城市基礎建設，如路側設備 (RSU) 及公共安全系統，確保在智慧城市等廣域架構中，進行安全的遠端設備重啟、診斷與監控。
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