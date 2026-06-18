鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-18 19:57

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 宣布，取得法國電機工業實驗中心 LCIE 頒發的 IEC 62443-4-1 認證，證明公司在開發到生命週期的每個階段均符合全球公認網路安全實務標準，不但強化各項內部資訊安全，同時也為客戶提供值得信賴的保證。

研揚取得IEC 62443-4-1認證 強化邊緣AI及工業網路安全。(圖：研揚)

研揚總經理林建宏表示，面對新興網路安全威脅，不但要有與時俱進的防禦能力，更要提供客戶一個可信賴的保證，公司高度重視工控資安，也恪守嚴格的安全規範，更視其為產品開發生命週期的基石，來提供客戶可靠、安全的邊緣 AI 解決方案。

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AI 軟硬體快速發展，資訊安全的防護需要新思維與新作法，才可以抵禦不斷進化、變化多端的新型態資安攻擊，IEC 62443-4-1 就是為了因應網路攻擊不斷演變進化威脅所推出的標準化監管框架，涵蓋八項關鍵領域要求，研揚產品從設計、開發、測試到量產整個產品生命週期，都依照安全需求的定義來進行。

特別值得注意的是，經過評估的關鍵控制措施，例如正式化的安全開發生命週期、威脅建模與緩解測試，以及對定期檢討安全缺陷管理實務的承諾，確保產品開發階段，從開始啟動就符合最高安全標準，降低產品遭受網路攻擊的風險，也確保客戶的資訊安全。