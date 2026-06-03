鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-03 09:43

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 於 COMPUTEX 展期宣布與南韓 IC 大廠 DEEPX，簽署合作備忘錄，攜手進擊全球邊緣 AI 設備的藍海市場。

DEEPX 為南韓 IC 設計大廠，近年來專注於低功耗、高效能的 AI 加速器的研發與拓展；兩家公司合作緣起亦是始於 2023 年的 Computex，初期以 Intel Processor N97(Alder Lake-N) 系列平台開始合作。

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透過此次合作備忘錄，雙方除了持續深化 Intel 平台的合作外，亦將全面拓展至 AMD 與 NXP 等非 x86 的解決方案開發，共同建構更完整的邊緣裝置系列產品，攜手進擊全球邊緣 AI 設備的藍海市場。

雙方合作結合 DEEPX 的 AI 技術與研揚 30 幾年來豐富的工業運算經驗，不管是線路設計與散熱結構設計，都可以完美釋放 DEEPX 晶片的效能，可為客戶提供具競爭力且實用、易於整合、部署及擴展的解決方案，

研揚總經理林建宏表示，這三年來，雙方非常積極且頻繁的交流，針對客戶需求體積小巧、低功耗且高效能的 AI 專案，皆能快速的回應與建議，來提供客戶性能穩定且長期供應的邊緣 AI 產品。

DEEPX CEO 金樂元表示，為滿足邊緣 AI 市場對多元算力與功耗的嚴苛需求，透過這次合作備忘錄之簽署，研揚與 DEEPX 未來在戰略上會有更緊密的聯盟，期望有一加一大於二的效果。