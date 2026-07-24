鉅亨網記者陳于晴 高雄 2026-07-24 18:02

「亞洲資產管理中心高雄專區」成立屆滿一周年，專區表現極為亮眼，金管會今 (24) 日指出，過去一年在政府與金融三業的全力推動下，已吸引 58 家金融機構進駐，整體資產管理規模 (AUM) 一舉衝上 7281 億元，其中，高資產客戶受託資產與家族辦公室規模皆呈爆發性成長。行政院長卓榮泰大讚高雄成功達標，宣告台灣正從代工大國轉型為亞洲金融重鎮。

提前達標！金融三業58家進駐 總資產規模近7300億元。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

銀行局局長童政彰簡報時指出，高雄專區試辦一年來成果顯著，四大重點業務包括財富管理、授信融資、家族辦公室及跨境金融服務，皆繳出亮眼成績。高資產客戶數已達 6214 人，受託資產管理規模達 7281 億元；其中家族辦公室累計服務 189 家，受託資產管理金額達 915 億元，直逼千億大關。

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而投信投顧業推出的「未具證境外基金」已有 16 檔上架，投資人持有金額超過 39 億元，顯見市場反應十分積極且正面。

保險業創新型保險商品累計有效契約達 370 件，總保費收入達 70 億元。此外，專區也大力推動金融專業人才培育，銀行業預計至 2026 年底增聘總人數將達 1066 人，其中高雄專區即占 252 人。

卓榮泰致詞時特別做出宣示，強調「高雄已經提前達標了」，專區已有 58 家金融機構進駐、38 項試辦業務，以及 189 家家族辦公室管理 915 億元資產，順利完成階段性目標。