鉅亨網記者陳于晴 高雄
「亞洲資產管理中心高雄專區」成立屆滿一周年，專區表現極為亮眼，金管會今 (24) 日指出，過去一年在政府與金融三業的全力推動下，已吸引 58 家金融機構進駐，整體資產管理規模 (AUM) 一舉衝上 7281 億元，其中，高資產客戶受託資產與家族辦公室規模皆呈爆發性成長。行政院長卓榮泰大讚高雄成功達標，宣告台灣正從代工大國轉型為亞洲金融重鎮。
銀行局局長童政彰簡報時指出，高雄專區試辦一年來成果顯著，四大重點業務包括財富管理、授信融資、家族辦公室及跨境金融服務，皆繳出亮眼成績。高資產客戶數已達 6214 人，受託資產管理規模達 7281 億元；其中家族辦公室累計服務 189 家，受託資產管理金額達 915 億元，直逼千億大關。
而投信投顧業推出的「未具證境外基金」已有 16 檔上架，投資人持有金額超過 39 億元，顯見市場反應十分積極且正面。
保險業創新型保險商品累計有效契約達 370 件，總保費收入達 70 億元。此外，專區也大力推動金融專業人才培育，銀行業預計至 2026 年底增聘總人數將達 1066 人，其中高雄專區即占 252 人。
卓榮泰致詞時特別做出宣示，強調「高雄已經提前達標了」，專區已有 58 家金融機構進駐、38 項試辦業務，以及 189 家家族辦公室管理 915 億元資產，順利完成階段性目標。
他提到，台灣已不再只是單一代工製造王國，隨著經濟成長亮眼、今年人均 GDP 可望突破 4 萬美元，台灣已具備足夠條件，「而這股東風就是從高雄吹起」，未來將持續帶動資本市場健全發展。
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