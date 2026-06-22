〈連假內需熱〉餐飲穩居百貨集客主力 微風端午業績成長2成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-22 15:29

連鎖百貨業者微風今 (22) 日指出，受惠於新品上市、會員回饋活動和聚餐商機帶動，端午連假業績較去年同期成長 6%，其中以精品時尚、化妝保養、生活選品、3C 商品銷售較熱，而餐飲業種則持續扮演集客主力，部分餐廳業績成長高達 40%，而整體餐飲成長達 20%。

微風看餐飲持續為百貨集客主力。(鉅亨網資料照)

隨著年中慶檔期及暑假旺季陸續展開，微風預期，持續挹注來客與消費動能，其中，高單價的精品業者，隨著各品牌透過新品發表、VIP 活動及季節促銷吸引消費者回流。

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而話題十足的 2026 世足賽，有效推升休閒運動和 3C 商品銷售，微風表示，lululemon、ASPORT 等品牌業績成長逾 25%