史無前例！「這一國」總統因未被列為政府代表團成員 竟提告自家政府

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 22:30

捷克總統帕維爾 (Petr Pavel) 周一 (22 日) 宣布，已向憲法法院對捷克政府提起訴訟，質疑總理巴比許 (Andrej Babiš) 拒將其納入即將出席北約峰會官方代表團的決定，要求法院釐清憲法賦予總統參與重大外交場合的權限。

捷克總統帕維爾(圖:shutterstock)

綜合《路透社》與《Politico》等外媒報導，帕維爾在一份聲明中指出，過去 20 屆北約峰會中，捷克有 19 次由總統率團出席，「將總統排除在外做法是史無前例且極其不幸的舉措，試圖限縮憲法賦予我的角色」。

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捷克憲法法院則表示，已收受此案並將於周三 (24 日) 舉行全體會議優先審理。

捷克總理則在社群媒體回應稱，雖尊重總統提告，但認為「憲政官員互相告上法院並不合適」，並強調下月土耳其北約峰會「性質與以往不同」，故未納入總統。

外界解讀雙方心結源於國防預算爭議，巴比許政府擬將核心軍費壓至 GDP 的 1.8%，低於北約 2% 目標，帕維爾曾公開批評此舉「不負責任」。

分析師認為，巴比許擔心總統在北約峰會現場質疑其立場，才做出排除決定。