盤中速報 - 恆生科技指數下跌-137.73點至4411.68點，跌幅3.03%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日01:59，恆生科技指數下跌137.73點（或3.03%），暫報4411.68點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.54%
- 近 1 月：-6.57%
- 近 3 月：-6.63%
- 近 6 月：-17.69%
- 今年以來：-17.52%
焦點個股
林業及木材概念領跌-5.97%。其中 綠心集團(00094-HK) 下跌 9.43% ; 中木國際(01822-HK) 下跌 8.76% ; 駿東控股(08277-HK) 下跌 8.4% 。
銅概念領跌-5.31%。其中 江西銅業股份(00358-HK) 下跌 10.76% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 7.13% ; 中國有色礦業(01258-HK) 下跌 6.51% 。
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