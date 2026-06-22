台股

〈台幣〉股匯兩樣情！連3貶收31.631元 探近半月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北

端午連假過後，台北股匯市今 (22) 日開盤走勢不同調，在 AI 熱潮延續、科技股群起攻之下，加權指數大漲逾千點站上 47000 點，不過，由於聯準會上周 FOMC 會議釋出偏鷹訊號，帶動資金回流美元，新台幣兌美元跟隨亞幣走弱，終場收在 31.631 元、貶值 4.3 分，為連 3 黑，並創下近半月新低。

cover image of news article
〈台幣〉股匯兩樣情！連3貶收31.631元 探近半月新低。(圖：shutterstock)

受 Fed 偏鷹言論壓抑市場風險偏好，加上強勢美元美壓境，新台幣兌美元匯價開盤即失守 31.6 元關卡，盤中最低觸及 31.648 元，終場收在 31.631 元、貶值 4.3 分，寫下連 3 黑，為 6 月 12 日以來的新低，台北與元太外匯市場總成交值為 20.21 億美元，顯示連假後外匯量能並未明顯回溫，近期市場觀望氣氛仍濃，密切留意美國後續公布的各項經濟數據。


台股今天在權值王台積電領軍下開高走走高，盤中一度狂飆 1405.99 點，終場集中市場大漲 1276.31 點，創台股史上第 8 大收盤漲點，收在 47741.51 點，不僅穩站 47000 點大關、逼近 48000 點整數關卡，更創下歷史新高紀錄，成交量達 1 兆 4414 億元，外資買超 684 億元。

台灣與美國上周五均休市，若觀察 6/18 至 6/22 期間的主要貨幣對美元表現，根據央行統計，美元指數勁揚 0.63%，非美貨幣普遍承壓，其中日元重挫 0.71%、韓元貶值 0.64%、星幣貶值 0.42%、人民幣下跌 0.22%；相較之下，新台幣僅貶值 0.14%，在主要亞洲貨幣中表現相對抗貶。


文章標籤

新台幣匯率貶值

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數47741.51+2.75%
美元指數100.8510.00%
美元/台幣31.631+0.14%
日元/美元0.0062+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1476-0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty