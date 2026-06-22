鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-22 18:35

端午連假過後，台北股匯市今 (22) 日開盤走勢不同調，在 AI 熱潮延續、科技股群起攻之下，加權指數大漲逾千點站上 47000 點，不過，由於聯準會上周 FOMC 會議釋出偏鷹訊號，帶動資金回流美元，新台幣兌美元跟隨亞幣走弱，終場收在 31.631 元、貶值 4.3 分，為連 3 黑，並創下近半月新低。

〈台幣〉股匯兩樣情！連3貶收31.631元 探近半月新低。(圖：shutterstock)

受 Fed 偏鷹言論壓抑市場風險偏好，加上強勢美元美壓境，新台幣兌美元匯價開盤即失守 31.6 元關卡，盤中最低觸及 31.648 元，終場收在 31.631 元、貶值 4.3 分，寫下連 3 黑，為 6 月 12 日以來的新低，台北與元太外匯市場總成交值為 20.21 億美元，顯示連假後外匯量能並未明顯回溫，近期市場觀望氣氛仍濃，密切留意美國後續公布的各項經濟數據。

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台股今天在權值王台積電領軍下開高走走高，盤中一度狂飆 1405.99 點，終場集中市場大漲 1276.31 點，創台股史上第 8 大收盤漲點，收在 47741.51 點，不僅穩站 47000 點大關、逼近 48000 點整數關卡，更創下歷史新高紀錄，成交量達 1 兆 4414 億元，外資買超 684 億元。