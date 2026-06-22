搶破盤甜甜價！日元現鈔跌破0.2元大關創新低 10萬台幣現賺2.4萬日元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-22 16:27

日元貶勢剎不住！儘管日本央行決議升息一碼，但美日利差仍大，匯率直逼 40 年低點，引發日本財務省再度釋出干預訊號。日元兌台幣也再現「破盤甜甜價」，台銀現鈔賣出價首度實質跌破 0.2 元大關，來到 0.1991，若以新台幣 10 萬元換匯，相較今年 2 月中匯率直接現賺 2.4 萬日元，也為暑假計畫赴日旅遊的民眾送上小確幸。

搶最甜價！日元現鈔跌破0.2元大關創新低 10萬台幣現賺2.4萬日元。(鉅亨網資料照)

儘管日本銀行 (BOJ) 已於 6 月 16 日將政策利率調升至 1%，創下 31 年來新高，但與美國現行的利率水準相比仍存在顯著差距。在利差誘因下，資金持續流向美元資產，使日元持續承受沉重的貶值壓力。

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事實上，日本政府今年 4 月至 5 月間曾投入約 11.7 兆日元干預匯市，規模創下歷史新高，短線上雖一度推升日元反彈，但隨後隨即再度走弱。市場人士認為，在美國聯準會 (Fed) 維持相對高利率的總體環境下，單靠當局的匯市干預措施，恐怕仍難扭轉日元長線偏弱的趨勢。

在股市方面，日元走貶持續放大出口企業的獲利想像空間，進一步帶動日本股市續創新高，日經 225 指數今天首度站上 72,000 點大關，終場大漲 1.55%，收在 72,353.96 點。

兌換台幣部分，日元現鈔賣出價首度跌破 0.2 元，哈日族的換匯成本明顯降低。以台銀牌告匯率換算，今年 2 月中旬日元現鈔賣出價約 0.2091 元時，新台幣 10 萬元約可換得 47 萬 8240 日元；如今以 0.1991 元計算，則可換得約 50 萬 2260 日元，一來一回實質增加了約 2.4 萬日元。

這筆多出來的日元，約可全額支應東京平價商務旅館 2 至 3 晚的住宿費用，或是負擔一趟東京往返大阪的新幹線交通開銷，對於暑假赴日旅遊需求旺盛的民眾而言，無疑是一大實質利多。