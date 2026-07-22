國發經部攜手赴北海道 借鏡廣域治理與六級產業化

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-22 13:55

台灣訪客赴日本北海道在 2024 年已超越疫情前突破 60 萬人，國發會主委葉俊顯與經濟部政務次長何晉滄日前率領台日交流團赴日本北海道，深入考察當地在廣域治理、六級產業化及產學協作等領域的豐富實踐，期望藉此借鏡北海道經驗，為台灣的地方創生與城鄉發展開拓全新思維。雙方透過官方拜會與在地實地觀摩，不僅深化台日兩地的經驗共享，也期盼共同建構具韌性與永續發展的區域共好模式。

國發會主委葉俊顯（右一）偕同經濟部率領台日地方創生交流團赴日本北海道，並與。（圖：國發會提供）

國發會與經濟部攜手赴日共探地方創生新思維，借鏡北海道廳廣域治理經驗。為推動地方創生與國際連結，國發會主委葉俊顯與經濟部政務次長何晉滄率領 22 位地方創生青年與城鄉業者，共組台日交流團赴日本北海道，就人口對策、地域品牌、城市再生與產學協作等議題進行交流、參訪及合作洽談，期望為台日兩方的地方創生及城鄉發展，建立官方與民間的溝通與合作管道。

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交流團於 7 月 21 日上午拜會北海道廳，葉俊顯致詞表示，台灣與日本面臨相似的社會結構轉變，近年台灣積極建構青年返鄉支持體系，並偕同經濟部等跨部會資源，透過創業輔導、資源串接與跨域合作，協助青年在地方扎根發展。本次希望借鏡北海道的豐富經驗和實踐成果，深化台灣地方創生的具體策略。

北海道廳由三橋剛副知事率領多位局處首長一同接待，三橋副知事表示，來自台灣的訪客在 2024 年已突破 60 萬人，超越疫情前的 59 萬人，可見台灣與北海道往來密切，在觀光、經濟、文化及教育等廣泛領域皆有深度交流。去年三橋副知事也親自造訪台灣，招募企業前來北海道投資，希望藉由本次交流，創造更多合作與互動關係。

北海道廳代表分享如何透過串聯農業生產、二三級產業加工、觀光體驗及地方品牌，推動六級產業化與地域振興，同時兼顧居民生活品質與地方認同。另因應頻繁天災亦推動防災指導員計畫，建構自助、互助網絡以提升地方韌性。台灣青年亦分享實務經驗，並針對青年返鄉機制、原住民族文化推廣，以及如何建構深化情感與生活品質的軟體支持體系等議題，展開熱烈交流與討論。

同日下午，葉俊顯及何晉滄拜訪北海道大學產學地區協作機構，探討學術能量如何轉化為社會創新的協作樞紐。該機構作為解決地方課題與推動新創育成的核心平台，亦表示希望能與台灣有更多合作機會。

另青年團隊拜訪北海道知名設計公司，該公司於 2011 年協助札幌市建立官方城市品牌，並致力於地方合作，運用長效、簡單高識別度的視覺設計，形塑有溫度的地方品牌，將地方傳統工藝與風土物產，轉譯為具備市場價值的消費體驗。台灣青年亦分享馬祖東引推動經驗，除獲日方高度讚賞與共鳴，並承諾一定造訪東引、體驗團隊深耕成果。