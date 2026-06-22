〈連假內需熱〉遠百業績大增3成 旗下多家百貨增幅超過5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-22 10:49

遠百 (2903-TW) 最新指出，端午連假期間消費熱潮湧現，適逢 2026 FIFA 世界盃足球賽熱戰開打，全台業績年增超過 30%，其中，遠百花蓮業績翻倍成長，高雄大遠百、遠百板橋中山和遠百嘉義成長也都超過 50%。

遠百端午期間全台業績年增超過30%。(鉅亨網資料照)

遠百表示，今年端午連假適逢暑假前採購檔期，加上「邁向 60 感恩有您」系列活動持續發酵，帶動餐飲、家電、運動休閒和娛樂相關業種表現亮眼。

‌



同時，世界盃足球賽熱潮也帶動觀賽相關商機，不少民眾利用連假與親友相聚觀賽，推升大尺寸電視、影音設備和居家娛樂商品需求成長。

餐飲方面，主題餐廳和美食街於連假期間湧現聚餐人潮，遠百板橋中山館內 5 家吃到飽餐廳業績均較去年同期成長逾 10%，充分展現節慶聚餐與運動賽事話題帶動的消費商機。

其中，板橋大遠百邀請國寶級明五洲布袋戲於威尼斯廣場演出，帶領民眾重溫傳統野台戲風華，吸引大批親子家庭及在地民眾到場觀賞，端午節當日業績年增約 15%。

而遠百花蓮受惠於節慶活動與返鄉、觀光人潮帶動，端午節當日業績年增約 10%，來客數成長 8.4%，以服飾和餐飲業種表現最為亮眼。