溢泰自明起實施上市來首度庫藏股 買回上限3000張護盤

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-22 18:30

溢泰 (7818-TW) 在上市掛牌歷經 26 個交易日後，今 (22) 日董事會通過首度買回庫藏股護盤，溢泰將在每股 96.69 元以下在兩個月內買回 3000 張庫藏股，將用於維護公司信用及股東權益。

溢泰執行長林于鈞。(鉅亨網記者張欽發攝)

溢泰是在 5 月 18 日以每股 70 元承銷價上市掛牌，但至今天止，股價都但於 70 元承銷價，今天收盤價報 62.1 元。

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溢泰實業 2025 年營收 125.98 億元，毛利率 30.26%，年減 1.14 個百分點，溢泰 2025 年稅後純益 8.48 億元，年減 28.54%，每股純益 5.65 元；溢泰 2026 年首季營收 27.82 億元，年減 12.84%，稅後純益 1.32 億元，年減 52.56%，每股純益 0.88 元。

溢泰深耕水資源處理產業逾 40 年，業務涵蓋家用淨水、商用淨水及工業水處理，溢泰擴廠積極預估 2026 年資本支出估達 12 億元，同時，法人估今年營收雙位數成長。溢泰 2025 年實際資本支出爲 10 億元。而今年資本支出規劃成長，在南京、泰國及屏東都將進行擴充。

在工業水處理領域，溢泰已投入半導體、電子與光電產業所需的超純水建置、製程廢水處理、回收水再利用及 EPC 工程。隨著科技製造業持續提高水回收效率，並增加循環用水比重，工業水處理系統與後續維運服務將成為公司中長期布局的重要一環。