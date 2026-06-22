鉅亨網編輯林羿君 2026-06-22 13:30

聯準會（Fed）新任主席華許本週意外釋出的強硬鷹派訊號，促使市場對美元的看法出現明顯轉向多方，分析師看好美元的多頭動能將延續至秋季，美元指數有望挑戰 102、103，甚至上看 105 關卡。

利差向來是決定匯率走勢的核心因素，而隨著市場對美國利率水準的預期顯著上修，美元似乎正擺脫長期盤整區間，且突破方向偏向上行。

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美元指數在川普政府上任初期曾大幅走弱，但自 2025 年 4 月以來，廣義美元指數大致維持在 97 至 100 區間震盪。過去一年，市場對美元的討論多圍繞在「去美元化」以及美元在全球貨幣市場霸權地位是否終結等議題。

近期美元強勢主要歸功於三大因素。首先，伊朗戰爭引發避險需求，美元作為傳統避險資產的吸引力，在能源危機與地緣政治動盪期間再次展現威力。

此外，驅動美元走強的另一大引擎，在於 AI 基礎設施建設帶動的龐大資本需求。這不僅吸引資金回流美國，更讓超大規模雲端巨頭（Hyperscalers）在進行雄心勃勃的資本支出計畫時，與發債需求沉重的財政部形成資金排擠效應。

渣打銀行外匯策略師英格蘭德（Steven Englander）指出，美國經濟展現出的韌性令人驚豔，也進一步鞏固了投資人對「美國例外論」的信心。

從近期金價的大幅修正來看，或許正是美元信心增強的明證，畢竟過去支撐金價的核心論點之一，便是其與美元的負相關性。

另一方面，全球史上規模最大的股票上市案：SpaceX 上週掛牌，也為美元市場帶來大量新增資金流入。

市場預期今年秋季包括 Anthropic 與 OpenAI 等企業可能進行大型 IPO，屆時也將進一步創造國際投資人對美元的需求。

宏觀交易平台（Big Picture Trading）創辦人兼首席衍生品策略師塞雷斯納（Patrick Ceresna）分析指出，美元目前正逼近多項主要貨幣的重要技術壓力區。

以日元為例，即便日本央行近期升息且多次干預，匯價仍跌破了美銀策略師哈特奈特（Michael Hartnett）所稱的 160 元「馬奇諾防線」，幾近觸及 40 年新低。