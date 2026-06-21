鉅亨網新聞中心 2026-06-22 07:10

2026 年 6 月，對於製藥巨頭諾和諾德而言，是一場寒冬。截至目前，這家昔日的歐洲股王市值僅剩 1912 億美金，較一年多前的高點蒸發了超過 4500 億美元。

曾經因為馬斯克在社群媒體上公開稱讚司美格魯肽（Semaglutide）的減肥效果，讓這款神藥在全球爆紅，甚至讓諾和諾德市值一度超越丹麥 GDP。然而，短短一年間，這家擁有百年歷史的藥企，陷入了史無前例的動盪。

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從歐洲股王到危機四伏

諾和諾德的轉折點在 2025 年集中爆發。這一年，公司經歷了兩次管理階層大地震，並宣布全球裁員 10%。2025 年 7 月 31 日，股價單日暴跌 32% 的慘況，不僅震撼了資本市場，也象徵著其神話的破滅。

最戲劇性的一幕發生在 2025 年 11 月 6 日，川普宣布 GLP-1 類減肥藥將面臨 79% 的大幅降價，諾和諾德美國區高層竟在記者會現場暈倒，這一「年度名場面」不僅終止了會議，更被外界視為該公司在政治與市場夾擊下，脆弱不堪的縮影。

有人將其比作下一個諾基亞，隨著各國專利陸續到期，這家北歐巨頭的處境愈發艱難。

世紀聯姻下的內耗與僵局

若要追溯這場悲劇的根源，必須回到諾和諾德那場帶著結構缺陷的「世紀聯姻」。早期的諾和與諾德，源自兩對創始人兄弟在胰島素領域的長期競爭。直到 1989 年，為了應對禮來公司的競爭，雙方勉強合併。

然而，這場合併只是戰略停火，而非真正的融合。諾德擅長技術與學術，諾和長於市場與通路，這種互補在早期曾帶來紅利，但內部的結構性矛盾卻始終未解，導致決策緩慢，在面對基因工程技術革命時，該公司反應遲鈍，甚至幾乎裁空了當時被視為邊緣項目的 GLP-1 研發團隊。

孤獨的創新者與成功陷阱

在諾和諾德忽視 GLP-1 的那些年，一位年輕的研究員羅蒂 · 比耶爾 · 克努森，以一己之力扛起了這個項目的存續。她不僅要面對高層對項目的冷漠，還要在資源極度匱乏的困境中，將藥物半衰期成功延長。

這種傲慢的慣性，使得這家公司在面對減肥藥市場從單純藥效競爭，轉向通路、價格與使用者心智的 C 端博弈時，顯得反應遲鈍。

新時代的轉型失速

當競爭對手禮來公司全力佈局美國市場，透過電商渠道直接對接消費大眾時，諾和諾德卻仍在堅守傳統的 B 端醫生推廣模式，甚至因產能不足而勸阻醫生開藥，將市場拱手讓人。

高盛分析指出，諾和諾德的潰敗源於其過度自信與對消費市場玩法的低估。當第二代新藥 CagriSema 臨床數據不如預期，而對手產品效果更優，曾經的市場霸主終於面臨徹底的反噬。