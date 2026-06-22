鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-22 11:27

台股今 (22) 日持續上演 AI 資金派對，大漲逾千點，其中，記憶體與 IC 設計族群獲得多頭青睞，南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW) 盤中均亮燈漲停，股王信驊 (5274-TW) 大漲近半根停板、逼近 2 萬元大關，激勵台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)ETF 市價再創新高，最高觸及 43.49 元，漲幅 5.3%。

00947 今年以來 (截至 6/18) 績效達 120.03%，近一年績效高達 214.79%，傲視群雄。

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00947 兩大熱門族群高價 IP/IC 類股及記憶體類股合計占比超過八成，十大成份股包括：聯發科、南亞科、華邦電、創意、群聯、台達電、信驊、世芯、旺宏、矽力，皆是今年來飆漲的熱門股，因此推升 00947 股價頻創新高。對於買不起高價股的小資族而言，布局 00947 可參與高價股大漲的榮景。

台新臺灣 IC 設計 ETF 研究團隊指出，AI 發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估 2030 年全球每月 token 處理量將達 120 千兆個，是 2026 年現有算力水平的 24 倍。

台股 AI 股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台股 AI 股 2026 獲利成長率上看 5 成以上，IC 設計及記憶體成長動能相對看好，建議布局聚焦「IC 設計 + 記憶體」雙組合的台股 ETF。