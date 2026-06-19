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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為56.04元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.56元，其中最高估值3.56元，最低估值1.96元，預估目標價為56.04元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.56(4.09)5.435.315.06
最低值1.96(1.96)2.773.492.84
平均值2.59(2.69)3.534.113.95
中位數2.56(2.63)3.393.934.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.09億41.75億44.49億43.27億
最低值23.35億27.68億34.82億39.04億
平均值26.82億33.45億37.52億41.29億
中位數26.40億33.76億37.27億41.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.170.090.530.702.11
營業收入8.24億8.21億10.23億13.47億18.09億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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