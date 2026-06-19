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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調降至54.53元，幅度約4.78%

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)提出目標價估值：中位數由57.27元下修至54.53元，調降幅度4.78%。其中最高估值64.83元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予阿拉莫斯黃金評價：積極樂觀14位、保持中立0位、保守悲觀0位。

阿拉莫斯黃金今(20日)收盤價為36.34元。近5日股價上漲4.78%，標普指數上漲1.44%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股AGI市場預估目標價

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