鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至2.72元，預估目標價為62.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.72元，其中最高估值4.09元，最低估值2.13元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.09(4.03)
|5.43
|4.75
|5.56
|最低值
|2.13(2.13)
|2.84
|3.49
|2.84
|平均值
|2.83(2.78)
|3.65
|4.04
|4.05
|中位數
|2.72(2.61)
|3.37
|3.93
|4.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.33億
|43.00億
|40.69億
|41.55億
|最低值
|24.83億
|27.33億
|31.89億
|32.51億
|平均值
|28.37億
|33.58億
|35.88億
|38.38億
|中位數
|27.58億
|31.98億
|35.48億
|41.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|2.11
|營業收入
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
|18.09億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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