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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至2.72元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.72元，其中最高估值4.09元，最低估值2.13元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.09(4.03)5.434.755.56
最低值2.13(2.13)2.843.492.84
平均值2.83(2.78)3.654.044.05
中位數2.72(2.61)3.373.934.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.33億43.00億40.69億41.55億
最低值24.83億27.33億31.89億32.51億
平均值28.37億33.58億35.88億38.38億
中位數27.58億31.98億35.48億41.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.170.090.530.702.11
營業收入8.24億8.21億10.23億13.47億18.09億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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