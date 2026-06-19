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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.66元，其中最高估值0.79元，最低估值0.6元，預估目標價為14.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.79(0.79)
|0.85
|0.95
|最低值
|0.6(0.6)
|0.56
|0.67
|平均值
|0.67(0.67)
|0.72
|0.81
|中位數
|0.66(0.67)
|0.7
|0.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|153.46億
|157.07億
|161.77億
|最低值
|146.63億
|148.42億
|156.89億
|平均值
|150.85億
|154.33億
|158.96億
|中位數
|151.12億
|154.68億
|158.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.98
|0.89
|0.43
|0.49
|0.52
|營業收入
|134.30億
|140.51億
|148.22億
|147.00億
|145.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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