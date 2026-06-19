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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為21.18元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.51元，其中最高估值3.18元，最低估值2.2元，預估目標價為21.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.18(3.69)4.746.36
最低值2.2(2.2)3.21.83
平均值2.56(2.8)4.073.96
中位數2.51(2.65)4.133.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值58.79億77.55億97.71億
最低值56.99億63.49億54.65億
平均值58.10億72.71億74.22億
中位數58.31億74.90億72.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.55-0.110.440.741.27
營業收入28.55億27.70億27.84億33.47億43.22億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHMY

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