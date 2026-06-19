鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為21.18元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.51元，其中最高估值3.18元，最低估值2.2元，預估目標價為21.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.18(3.69)
|4.74
|6.36
|最低值
|2.2(2.2)
|3.2
|1.83
|平均值
|2.56(2.8)
|4.07
|3.96
|中位數
|2.51(2.65)
|4.13
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.79億
|77.55億
|97.71億
|最低值
|56.99億
|63.49億
|54.65億
|平均值
|58.10億
|72.71億
|74.22億
|中位數
|58.31億
|74.90億
|72.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.55
|-0.11
|0.44
|0.74
|1.27
|營業收入
|28.55億
|27.70億
|27.84億
|33.47億
|43.22億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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