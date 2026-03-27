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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為26.34元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.82元，其中最高估值3.88元，最低估值2.21元，預估目標價為26.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.88(3.88)6.367.164.04
最低值2.21(2.21)3.21.834.04
平均值3.04(3.07)4.394.324.04
中位數2.82(2.88)4.133.854.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值68.25億92.98億106.37億77.01億
最低值56.33億63.49億54.65億77.01億
平均值61.37億75.73億75.13億77.01億
中位數60.64億73.00億72.21億77.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.55-0.110.440.741.27
營業收入28.55億27.70億27.84億33.47億43.22億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHMY

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