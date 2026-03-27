鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為26.34元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.82元，其中最高估值3.88元，最低估值2.21元，預估目標價為26.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.88(3.88)
|6.36
|7.16
|4.04
|最低值
|2.21(2.21)
|3.2
|1.83
|4.04
|平均值
|3.04(3.07)
|4.39
|4.32
|4.04
|中位數
|2.82(2.88)
|4.13
|3.85
|4.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|68.25億
|92.98億
|106.37億
|77.01億
|最低值
|56.33億
|63.49億
|54.65億
|77.01億
|平均值
|61.37億
|75.73億
|75.13億
|77.01億
|中位數
|60.64億
|73.00億
|72.21億
|77.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.55
|-0.11
|0.44
|0.74
|1.27
|營業收入
|28.55億
|27.70億
|27.84億
|33.47億
|43.22億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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