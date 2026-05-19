鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為24.35元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.57元，其中最高估值3.69元，最低估值1.4元，預估目標價為24.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.69(3.69)
|4.86
|7.05
|4.04
|最低值
|1.4(1.4)
|3.2
|1.83
|4.04
|平均值
|2.58(2.59)
|4.11
|4.26
|4.04
|中位數
|2.57(2.63)
|4.05
|3.93
|4.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|63.99億
|80.50億
|103.86億
|77.01億
|最低值
|56.99億
|63.49億
|54.65億
|77.01億
|平均值
|59.58億
|74.06億
|76.87億
|77.01億
|中位數
|58.79億
|74.89億
|73.34億
|77.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.55
|-0.11
|0.44
|0.74
|1.27
|營業收入
|28.55億
|27.70億
|27.84億
|33.47億
|43.22億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為24.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調降至24.34元，幅度約7.62%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為26.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.88元，預估目標價為26.34元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇