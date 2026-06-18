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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.81元，其中最高估值1元，最低估值0.61元，預估目標價為14.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1(1)
|1.17
|1.32
|1.06
|最低值
|0.61(0.61)
|0.64
|0.84
|1.06
|平均值
|0.82(0.82)
|0.93
|1.07
|1.06
|中位數
|0.81(0.83)
|0.91
|1.03
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|187.18億
|198.29億
|198.36億
|198.69億
|最低值
|169.20億
|170.89億
|174.55億
|198.69億
|平均值
|173.94億
|181.66億
|187.81億
|198.69億
|中位數
|173.05億
|181.59億
|187.67億
|198.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|0.28
|營業收入
|144.93億
|156.39億
|175.34億
|161.33億
|161.84億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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