鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-09 16:21

彰銀 （2801-TW）公布最新自結盈餘，上半年 1 至 6 月獲利表現強勁，累計稅後盈餘達 113.14 億元，年增 23.9%，每股稅後盈餘達 0.94 元，上半年稅前每股盈餘來到 1.09 元，創下歷史新高紀錄。除了核心業務獲利穩健外，彰銀也積極推動 ESG，宣布推出電子帳單優惠活動，卡友完成設定並有消費紀錄，不僅可享刷卡金回饋，彰銀並同步捐款予公益團體，將數位轉型結合社會責任，落實金融永續。

彰銀今年上半年獲利表現亮眼，累計稅後盈餘達 113.14 億元，年增 23.9%，每股稅後盈餘 EPS 為 0.94 元，累計稅前 EPS 來到 1.09 元，改寫歷史最佳上半年紀錄。彰銀表示，獲利大幅成長主要受惠於股息入帳挹注，加上存放款等三大核心業務獲利穩健，帶動經營績效持續攀升。

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在獲利成長同時，彰銀深化永續金融布局，即日起至 12 月 31 日推出電子帳單推廣活動。活動期間內，卡友申辦電子帳單並完成一筆一般消費，且在年底前未取消設定，即可獲得 50 元刷卡金回饋。彰銀進一步將環境永續與社會關懷結合，活動期間每新增一位電子帳單用戶，彰銀即捐出 12 元予喜憨兒社會福利基金會，將無紙化減碳轉化為支持弱勢族群的具體行動。