鉅亨網編輯林羿君 2026-06-18 17:22

美國與伊朗於週三 (17 日) 正式公布雙方總統簽署的過渡協議文本，宣告暫時結束兩國衝突。然而，美國總統川普同時發出嚴厲警告，強調若伊朗未能履行承諾，美軍將重啟攻勢並擊殺伊朗官員。

正在法國與各國領袖出席七大工業國集團（G7）峰會的川普，在簽署協議的同時，亦收回了他當初對伊朗動武的關鍵理由之一。

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川普過去曾矢言要徹底摧毀伊朗的飛彈實力，如今卻改口表示，若不讓德黑蘭擁有彈道飛彈將「不公平」。

川普在記者會上針對伊朗強硬表示：「如果他們違反協議，我們將發動毀滅性轟炸。我不希望走到這一步，我希望他們遵守約定。」他隨後稱讚伊朗人「非常聰明」。

目前美伊談判代表正致力在未來 60 天內促成永久停戰協定，川普表示，他期盼此舉能為中東帶來和平並平抑國際油價。

在此之前，他曾直言：「如果我不滿意，或者他們不守規矩，我們就會直接回去把炸彈精準砸在他們頭上，明白嗎？」

伊朗領導層在慶祝這一歷史性時刻的同時，並未對此新威脅做出正面回應，僅發布了雙方簽署協議的照片。

外界普遍認為，這是自 1979 年伊朗伊斯蘭共和國成立以來，美伊兩國總統首次共同簽署協議。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）接受國營電視台訪問時表示：「我們透過談判獲得的成果，遠遠超過軍事行動所能達成的一切，兩者根本無法相比。」這項協議內容包括解凍數十億美元伊朗海外資產。

這份共 14 點的協議將 4 月宣布的停火再延長 60 天，包括黎巴嫩在內，以便雙方就最終和平協議展開談判。

美伊官員表示，川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已透過數位方式簽署了這份英文與波斯文雙語對照的備忘錄。伊朗外交部並宣布，該協議已於週三正式生效。

川普簽署協議的地點，正是在凡爾賽宮與法國總統馬克宏進行國宴前夕。值得一提的是，凡爾賽宮正是當年簽署《凡爾賽條約》、正式終結第一次世界大戰的歷史之地。

國際油價一度應聲大跌 G7 領袖樂見美伊達協議

該備忘錄內容包括：立即結束所有戰線（含黎巴嫩）的軍事衝突、荷姆茲海峽完全恢復免收費的自由航行、美方解除對伊朗港口的封鎖、撤銷對伊朗的所有制裁、解凍其海外資產，並為伊朗提供高達 3,000 億美元的戰後重建投資基金。

隨著介於伊朗與阿曼之間、極具戰略價值的荷姆茲海峽可望重新開放，國際油價週三再度走跌。

布蘭特原油期貨一度跌破每桶 80 美元關卡，創下開戰以來的最低紀錄；不過，在川普隨後發出重啟軍事威脅後，油價跌幅收斂並反彈逾 1%。

歐洲各國領袖雖與美方同樣關切伊朗核計畫，但從未支持川普未經聯合國授權便對伊朗動武的決定，並擔憂伊朗在挺過美國軍事打擊並掌控荷莫茲海峽後，反而獲得更大談判籌碼。

法國、德國、英國、日本、義大利、加拿大與美國領袖也在聯合聲明中要求黎巴嫩立即停火。根據協議內容，以色列與伊朗支持的真主黨必須停止敵對行動。這場衝突已造成數千人喪生、逾百萬人流離失所。

儘管雙方自週日達成協議後衝突有所降溫，但戰火尚未完全停止。未參與談判、且軍隊仍駐紮黎巴嫩南部的以色列則表示，保留採取軍事行動的權利。

川普罕見勸誡納坦雅胡 籲對真主黨「下手輕一點」

川普週三也罕見對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提出溫和勸誡。由於以色列對美伊協議態度冷淡，雙方近來多次因黎巴嫩問題出現分歧。

川普向媒體表示：「納坦雅胡是個好人，只是有時候太激動了一點。」他說：「我們在黎巴嫩問題上有些意見不同。我告訴他，可以採取更溫和的方式，畢比（Bibi，納坦雅胡暱稱）。你不需要每次只要有真主黨成員進入一棟建築，就把整棟樓炸掉。」

然而，地面衝突依然持續。黎巴嫩國營媒體報導，以色列週三持續對南部多個城鎮發動空襲與炮擊。黎巴嫩安全消息人士則表示，真主黨也對以軍發動兩起無人機攻擊，但該組織未公開承認。