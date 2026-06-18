伊朗外長同王毅通話 通報美伊第一階段諒解備忘錄

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-18 10:39

中國外交部長王毅 17 日（周三）應約同伊朗外長阿拉格齊通話，阿拉格齊通報了伊朗和美國達成第一階段諒解備忘錄有關情況，衷心感謝中方為推動談判和達成協議發揮的作用。

中國外長王毅。（圖：Shutterstock）

依據中國外交部的聲明，阿拉格齊表示，有關諒解備忘錄應得到切實執行，包括以色列停止對黎巴嫩的軍事行動。伊方始終從戰略高度看待對華關係，期待同中方增進彼此互信，深化各領域合作，共同推進兩國全面戰略夥伴關係。

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王毅稱，中方對伊美達成第一階段諒解備忘錄表示歡迎。事實證明，武力和強權解決不了問題，對話談判才是正確的選擇。

王毅提到，作為全面戰略夥伴，中方始終支持伊朗的合理正當主張，支持伊朗維護自身主權和安全，支持巴基斯坦以及國際社會的斡旋努力，並且一直以自己的方式止戰促和。

王毅說，和平的曙光已經出現，下步關鍵是各方把承諾真正落到實處，排除來自各方面的干擾。

王毅提到，荷姆茲海峽通航問題應得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。