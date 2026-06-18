鉅亨網編輯林羿君 2026-06-18 16:50

美國汽油價格自 3 月以來首度跌破每加侖 4 美元，為消費者帶來一絲喘息空間。此前，全球供應鏈遭遇歷史性衝擊，導致燃料成本數月來大幅攀升。

根據美國汽車協會（AAA）週四 (18 日) 公布的數據，全美普通無鉛汽油平均價格已降至 3.999 美元。這波價格回檔，主因是美國與伊朗簽署了結束戰爭並重新開放荷姆茲海峽的臨時協議。

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在全球原油價格下跌的助攻下，加油站零售油價已自 5 月每加侖超過 4.50 美元的峰值回落。

在美國出口創歷史新高、中國需求放緩幅度超乎預期，以及行經荷姆茲海峽的貨運陸續復甦等多重因素夾擊下，國際原油價格承壓，已跌破每桶 80 美元。

然而專家指出，即便平均油價回落至 3.999 美元，仍遠高於戰前水準，預計要到明年才有可能恢復到先前的低點。

由於多數美國民眾日常通勤與生活高度仰賴汽車，此前只能無奈吞下高昂的燃料成本。這不僅推升了通膨，也排擠了家庭預算，進而波及整體經濟；畢竟民眾在加油站花得越多，可用於非必要性消費的可支配所得就越少。

政治層面上，油價回落對白宮與美國總統川普而言無疑是一大勝利，川普此前曾多次強調戰後油價將會走低。隨著期中選舉臨近，民主黨人也緊咬油價議題，作為抗衡川普所屬共和黨的選戰主軸。

為了平抑持續走高的成本，白宮先前已祭出多項政策工具，包括豁免《瓊斯法案》（Jones Act）以及釋出國家戰略石油儲備（SPR）。