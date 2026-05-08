鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-08 20:09

自行車廠巨大 (9921-TW) 今 (8) 日公布最新損益資訊，2026 年第一季財報稅後虧損 2 億元，每股純損 0.51 元。公司指出，首季集團整體毛利率維持在 19.63%，顯現第一季自有品牌高毛利新品上市成效顯著。公司並啟動在每股 100 元以下買回 4000 張庫藏股轉讓員工，這也是巨大上市來首度執行庫藏股方案。

巨大指出，但隨著越南廠及電動車相關代工業務持續維持正成長，顯示市場對於高品質自行車與 E-bike 的剛性需求依然強勁。

‌



巨大 2026 年第一季營收 125.24 億元，毛利率 19.63%，季減 0.09 個百分點，年，年增 1.84%，稅後虧損 2 億元，延續上季虧損，較去年同期由盈轉虧，每股純損 0.51 元。

巨大指出，集團 2026 年第一季營收 125.2 億元。雖然營收規模受代工業務調整影響，但集團毛利率由 2025 年同期的 17.79% 提升至 19.63%。毛利率的成長主因在於自有品牌回穩，且代工業務占比從 39% 下降至 24%，顯示集團持續推出高附加價值新品的策略，已取得實質成效。

巨大 2026 年首季，營業費用率增加至 21.2%，年增 5.94 個百分點，主要包含一次性認列 WRO 相關後續費用約 8000 萬元。巨大集團表示，目前此案已進入最後結案階段，預計將不會再有損益衝擊。雖然第一季稅後淨損 2 億元，但隨著越南廠及電動車相關代工業務持續維持正成長，顯示市場對於高品質自行車與 E-bike 的剛性需求依然強勁。

同時，為深化高端市場競爭力，巨大董事會今天核准「風洞實驗室」資本支出案，預計投入世界級的空力測試設備，這將成為巨大在 Cycling Science 與職業競賽級車款與產品開發上的核心裝備。

展望後市，巨大指出，隨著第二、三季傳統銷售旺季到來，配合新年度車款陸續上市，買氣已可見回溫。巨大集團將繼續發揮全球在地化製造基地的韌性與垂直整合優勢，以「系統整合工藝」區隔市場競爭。集團對於今年度重拾成長空間抱持審慎樂觀態度，並將持續以領先的研發實力引領全球綠色移動潮流。

2025 年全年巨大集團稅後純益 7.2 億元，每股純益 1.84 元，擬配息 1.8 元，盈餘配發率 97.82%。