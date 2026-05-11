巨大啟動上市來首度庫藏股護盤 激勵早盤漲幅5.75%
鉅亨網記者張欽發 台北
自行車廠巨大 (9921-TW) 今 (11) 日起啟動在每股 100 元以下買回 4000 張庫藏股轉讓員工，這也是巨大上市來首度執行庫藏股方案，受到此一激勵，巨大早盤量能走高，最高股價達 69.8 元，漲幅達 5.75%。
第二季進入巨大的市場旺季，巨大指出，但隨著越南廠及電動車相關代工業務持續維持正成長，顯示市場對於高品質自行車與 E-bike 的剛性需求依然強勁。
巨大 2026 年第一季營收 125.24 億元，毛利率 19.63%，季減 0.09 個百分點，年，年增 1.84%，稅後虧損 2 億元，延續上季虧損，較去年同期由盈轉虧，每股純損 0.51 元。
同時，為深化高端市場競爭力，巨大董事會也核准「風洞實驗室」資本支出案，預計投入世界級的空力測試設備，這將成為巨大在 Cycling Science 與職業競賽級車款與產品開發上的核心裝備。
2025 年全年巨大集團稅後純益 7.2 億元，每股純益 1.84 元，擬配息 1.8 元，盈餘配發率 97.82%。
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