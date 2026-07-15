鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-15 10:38

LED 導線架及均熱片廠一詮 (2486-TW) 受惠於 AI 伺服器與高效能運算需求持續升溫，加上切入高階散熱供應鏈效益顯現，今 (15) 日股價表現極為強勢，開盤以 239.0 元開出後一路震盪走高，早盤攻上漲停價 257 元。

法人指出，一詮已順利切入 GPU、ASIC 等 AI 應用供應鏈，AI 相關 CPU 與 GPU 產品自去年第四季起小量出貨，今年可望進一步放量。隨著新客戶導入、出貨規模擴大及高階散熱產品占比提升，有助於營收與毛利率表現持續改善。為因應客戶訂單成長，一詮已提前擴產，法人預估今年整體產能有望較去年倍增。

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隨著生成式 AI 與雲端資料中心快速發展，AI 晶片功耗由 1000W 持續提升，甚至朝 2000W 以上發展，高效散熱已成為 AI 基礎設施的重要關鍵技術。一詮表示，均熱片產品應用已涵蓋 PC、網通、伺服器及 AI 晶片，市場對更大型、更高精度均熱片需求同步增加，有助於提升產品價值與散熱模組單價。