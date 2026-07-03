鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-03 12:40

《虛擬資產服務法》正式完成立法院三讀，象徵台灣虛擬資產服務正式邁入法制化與制度化的新階段，穩定幣、鏈上金融及數位支付等創新應用將在明確監理架構下加速發展。勤業眾信聯合會計師事務所表示，專法除有助提升市場透明度與投資人保護，與國際接軌，也為上市櫃企業、金融機構與虛擬資產服務商提供明確法遵依據與方向。建議企業不應觀望，應立即從建立治理架構、深化合規與前瞻風險治理、布局未來商業模式等三大方向布局，尤其金融業首要任務是考慮如何如何將虛擬資產納入既有金融服務架構，做好「虛實」整合。

《虛擬資產服務法》完成三讀，代表市場正式從是否可以參與進入制度建立與牌照準備的新階段。勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，對金融機構而言，下一步必須開始思考如何將虛擬資產納入既有金融服務架構中，形成可持續的商業模式。未來金融機構的競爭關鍵在於能否整合虛擬資產保管、穩定幣發行、支付收付及鏈上金融等應用，並延伸至支付清算、資產管理與跨境金融服務等場景。因此，銀行與證券業者應儘早盤點既有產品線與虛擬資產的「虛實整合」機會，同步建立完善的內部治理與風險管理框架。

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勤業眾信科技與轉型服務營運長林彥良指出，專法真正改變的是企業全球營運的方式。隨著穩定幣、區塊鏈及智能合約逐步走向企業級應用，未來企業的全球競爭力將建立在 AI、資料、虛擬資產與供應鏈的整合能力之上。尤其對積極布局海外市場的台商而言，數位資產有助於優化跨境支付、全球資金調度及供應鏈協作，提升資金流動效率並強化全球營運韌性。企業應把握重要契機，及早盤點跨境支付與全球資金管理等高價值應用情境，透過試點驗證逐步累積實務經驗。

在風險管理方面，勤業眾信風險、法令遵循和鑑識服務負責人陳鴻棋強調，金融機構應同步對接國際監理標準，將審慎性資本計提、反洗錢與打擊資恐及旅行規則、以及市場行為規範與投資人保護一併納入治理架構，使審慎監理、洗錢防制與市場行為三大面向並重。同時，金融機構應導入數據與 AI 能力，強化鏈上交易監控、異常偵測與風險預警機制，讓虛擬資產管理從人工監督走向智能治理，並導入鏈上交易監控、智能合約審計、私鑰管理及營運韌性測試等機制。

面對新制度，勤業眾信提出三大具體建議：