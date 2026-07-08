鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 14:28

全球供應鏈重組、地緣政治風險升溫，以及穩定幣等新興支付工具快速發展，2025 年全球供應鏈金融市場規模達 2.65 兆美元，年增 7.5%，相關議題備受關注，CRIF（中華徵信所）今邀請專家揭示在跨境金融信任有四大痛點，UBO（最終實質受益人，Ultimate Beneficial Owner）更是合規的關鍵，提出 UBO 應有三層防護網，協助企業與金融機構從資料可信、關係穿透到 AI 風控決策，建立更完整的合規治理架構。

CRIF今（8）日舉辦年度論壇，以「驅動韌性：數據合規重塑供應鏈信任」為主題。（圖：CRIF）

全球商業資訊與信用風險解決方案領導品牌 CRIF 今（8）日舉辦年度論壇，以「驅動韌性：數據合規重塑供應鏈信任」為主題，聚焦穩定幣、UBO 穿透識別與 AI 風控，協助企業與金融機構因應跨境金融挑戰，強化交易透明度與風險治理能力。

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本屆論壇邀集科技發展協會、加密貨幣交易所、銀行法金、金融科技等產官學界專家，圍繞 UBO 審查、數位金融、數位資產交易與穩定幣監理等議題，協助企業掌握跨境支付創新、合規要求與供應鏈管理的關鍵解方。

CRIF 揭示跨境金融信任四大痛點 UBO 是合規的關鍵

CRIF 於今日論壇聚焦全球供應鏈重組、跨境金融監理趨嚴與企業實質控制權透明化等議題。在全球貿易型態快速變動下，跨境金融正面臨四大痛點，包括：各國申報標準不一、企業資料分散於不同司法管轄區、股權與信託結構難以穿透，以及高風險交易難以及時攔阻。隨著跨國集團、關聯企業、離岸公司、代理人與信託架構交織，若業者僅仰賴傳統 KYC 與企業表面資料進行審查，已難以因應日益複雜的跨境交易情境。

CRIF 亞洲區合規事業負責人郭曉薇表示：跨境合規正從傳統 KYC 進一步升級為 UBO 穿透識別。對金融機構而言，最終實質受益人不只是客戶審查流程中的資料欄位，更是辨識交易對手、判斷資金流向、掌握制裁風險與落實金融盡職調查的重要基礎。

CRIF 發現在跨境金融實務中，25% 透明度門檻是金融機構進行資訊揭露與客戶盡職調查的重要起點；50% 制裁標準，則是判斷交易對象與資產流動風險的重要依據。換言之，UBO 識別不只是辨識股東名冊上的持股比例，更是判斷誰真正擁有控制力，以及是否可能觸及制裁或資產凍結風險。若無法穿透背後控制關係，將可能在表面合規的交易中，忽略真正的實質受益人風險。

此外，防制洗錢金融行動工作組織對 UBO 資訊提出「充分性、正確性、即時性」三大要求，代表金融機構不能只停留在單次性審查或靜態名單比對，而必須持續掌握企業股權異動、關聯企業變化、負面事件與跨境資料更新。當各國申報標準不一、資訊更新頻率不同，UBO 資料品質將直接影響授信審查、交易監控、制裁篩檢與供應鏈金融判斷。

跨境供應鏈金融近年快速成長，已從單純的資金融通工具，逐步轉型為企業強化流動性管理與供應鏈韌性的核心機制。根據《World Supply Chain Finance Report 2026》，2025 年全球供應鏈金融市場規模達 2.65 兆美元，較 2024 年 2.46 兆美元成長約 7.5%；資金使用量首次突破 1 兆美元，年增近 7%，顯示企業對跨境資金效率與供應鏈金融服務的需求持續升高。

在此趨勢下，穩定幣具備 24/7 即時清算與點對點移轉特性，有機會降低傳統代理銀行、批次清算與跨時區作業造成的交易摩擦，縮短供應鏈上下游的資金週轉時間，成為企業探索跨境結算效率的重要選項。

不過，穩定幣的即時性也大幅壓縮合規審查時間。當資金能在短時間內完成跨境移轉，銀行與相關業者執行 KYC、交易監控、制裁名單篩檢與 UBO 驗證的時間將被縮短。若仍仰賴傳統延時篩檢與人工覆核，將難以及時辨識高風險交易，更可能使風險在監控完成前即已擴散。

對此，CRIF 也和博士旺創新（BaaS）合作，預期投入在穩定幣基礎服務商的合作，透過基礎服務設施整合，直接將 UBO 驗證，制裁名單，有效地址白名單等整合提供查詢。政策面也已進入新階段，立法院已於 6 月 30 日三讀通過《虛擬資產服務法》邁向更完整的許可制與市場秩序監理，明確強化虛擬資產服務商（VASP）監理，並針對穩定幣發行及管理建立制度基礎。

CRIF 指出，穩定幣時代的跨境金融治理，關鍵不僅在於支付是否快速，更在於基礎資料能否支撐即時判斷。唯有建立可信、完整且可更新的 UBO 資料基礎，金融機構才能在跨境支付創新的同時，兼顧效率、合規與供應鏈管理需求。

跨境金融應具備 UBO 三層防護網

有鑑於跨境金融情境日益複雜，CRIF 也與 LexisNexis 展開合作，結合其 AML Name Screening 等國際級資料庫，提出 UBO 三層防護網，協助企業與金融機構從資料可信、關係穿透到 AI 風控決策，建立更完整的合規治理架構：

第一層為「資料可信防護網」。CRIF 整合企業基本資料、信用風險、股權結構、董監事資料、關聯企業、集團關係、負面事件與國際資料，協助金融機構補足 UBO 資料缺口，降低僅依賴企業自行申報或零散公開資訊所造成的資料落差，進一步提升客戶審查與風險評估的精確性。

第二層為「關係穿透防護網」。CRIF 不只辨識單一企業，更透過股權、控制鏈、集團圖譜與供應鏈網路，協助金融機構找出表面交易對手背後的實質受益人、關聯企業與潛在制裁風險。透過關係穿透，銀行與企業可更清楚掌握資金、控制權與風險傳遞路徑，避免高風險實體隱身於複雜結構之後。

第三層為「AI 風控決策防護網」。CRIF 協助將 UBO 資料導入 KYC／KYB、授信審查、制裁名單、供應鏈金融風控與可疑交易監控，並結合 AI 風控、大數據分析、負面新聞與關聯圖譜技術，加速風險管理決策。透過 AI 輔助風險排序、異常關係偵測與即時預警，企業與金融機構可從過去的「事後補救」，升級為「事前預警」，進一步提升跨境交易的合規效率與決策精準度。