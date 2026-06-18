鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-18 10:48

汽車板大廠敬鵬 (2355-TW) 在全球車商需求回升同時，首季營收 40.56 億元，年增 5%，汽車板出貨占比升至 77%， 5 月營收以 15.07 億元改寫 24 個月來新高，年增 11.82%，對於 6 月的汽車板出貨預估將遠優於 5 月水準。

同時，對於敬鵬 6 月汽車板預估出貨的將有亮麗表現，除在傳統汽車板在近些年 4-11 月的旺季需求之外，敬鵬泰國一廠的產能更新並開出新增產能的 50% 效益助攻下，也有挹注出貨的加持效果。

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敬鵬 2026 年首季營收 40.56 億元，毛利率 12.08%，稅後純益 2.47 億元，每股純益 0.62 元。敬鵬將在 6 月 23 日召開股東會，討論去年股息配發 1 元股息的股利案，並將全面改選董事。

敬鵬受惠汽車市場回溫、及跨足工業電子控制板逐漸有成，以今天平盤價 58 元計算，股息現金殖利率 1.73%。

敬鵬由於客戶在汽車由油轉電過程中，面臨成本過高及安全規格堅持，導致電動車銷售不順，獲利也不佳，回頭強化燃油車產品線，帶動汽車市場回溫；另一方面，積極布局工業電子、航太、通訊等領域也開始貢獻營收。同時，泰國新產能的開出，也對需求增加同時提供適時的產能挹注，推升 5 月營收以 15.07 億元改寫 24 個月來新高。

敬鵬 2026 年首季汽車板出貨占比升至 77%，優於去年的占比平均值的 75%，同時含航太、LEO 板等網通板占比也在 5% 占比水準。至於市場關注的敬鵬切入低軌衛星 (LEO) 板與航太板則已出貨並歸類在網通類營收中。