鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-20 09:40

汽車板大廠敬鵬 (2355-TW) 在全球車商需求回升同時，首季營收 40.56 億元年增 5%，汽車板出貨占比升至 77%，優於去年的占比平均值的 75%，同時含航太、LEO 板等網通板占比也在 5% 占比水準，法人看好 2026 年敬鵬的整體營運將較去年回升。

敬鵬受惠汽車市場回溫、及跨足工業電子板逐漸有成，且目前並沒有 CCL 料源的干擾，已股價己突破平台整理區。

‌



敬鵬 2026 年首季營收 40.56 億元，毛利率 12.08%，稅後純益 2.47 億元，每股純益 0.62 元。

敬鵬指出，由於客戶在汽車由油轉電過程中，面臨成本過高及安全規格堅持，導致電動車銷售不順，獲利也不佳，回頭強化燃油車產品線，帶動汽車市場回溫；另一方面，積極布局工業電子、航太、通訊等領域也開始貢獻營收。

敬鵬 2026 年汽車板出貨占比升至 77%，優於去年的占比平均值的 75%，同時含航太、LEO 板等網通板占比也在 5% 占比水準。

敬鵬 2025 年營收 157.81 億元，毛利率 11.5%，稅後純益 6.34 億元，每股純益達 1.6 元。敬鵬統計， 2025 年汽車板占營收比重 75%，而工業用板 15% 、網通 6% 、消費性電子應用 4%，其中並以工業用的控制板比重提升最快，推估與 AI 的自動化生產推進，造成對工業用板需求增加有關。

至於市場關注的敬鵬切入低軌衛星 (LEO) 板與航太板則已出貨並歸類在網通類營收中。